10 balados de «true crime» à écouter pour une dose de frissons

Le true crime est à la mode à la télévision, mais cet engouement a réellement commencé dans le monde des podcasts, ou balados, en français.

Bien sur, les sujets comme les meurtres et les disparitions mystérieuses fascinent les gens depuis très longtemps, mais la renaissance du genre est en quelque sorte attribuée au balado Serial. Racontant l’histoire de Adnan Syed, un jeune homme emprisonné (peut-être) à tort pour le meurtre de sa petite amie, Hae Min Lee, le balado a eu un grand impact sur le monde du podcast.

De nos jours, les listes des meilleurs balados contiennent un très gros pourcentage de true crime et on adore ça comme ça!

Voici donc 10 balados de meurtres et mystères à ne pas manquer:

1. Synthèses

Produit par QUB Radio, Synthèses se penche sur des cas québécois non résolus. La troisième saison, lancée le 1er novembre 2021, raconte le cas de Catherine Daviau, assassinée dans son appartement de Montréal le 11 décembre 2008. Les 6 épisodes seront diffusés à chaque lundi jusqu'au 6 décembre.

Si vous en redemandez, les deux autres saisons sont toujours disponibles! La première se concentre sur le cas Valérie Leblanc dont le corps a été retrouvé brûlé et mutilé dans la forêt derrière le Cégep de Gatineau en 2011. La deuxième saison porte plutôt sur Louise Chaput, retrouvée morte en 2001 sur le mont Washington.

2. Over n Out

Si vous connaissez la YouTubeuse Victoria Charlton, vous allez adorer son podcast. Elle partage des histoires mystérieuses, paranormales et, de true crime, bien sûr.

Les adeptes de ce genre d'histoire vont adorer le nouveau roman de Victoria, Et tombent les têtes, écrit en collaboration avec Alexandre Soublière. Il raconte l'histoire de Mackenzie, une podcasteuse, qui se donne comme mission personnelle de trouver les victimes d'un tueur en série exécuté avant d'avoir révélé ses secrets.

3. Distortion

Les deux animateurs de Distorsion, Émile et Sébastien, se concentrent sur des cas qui ont un lien avec les nouvelles technologies. Que ce soit de la cyberintimidation, de «dark web», ou de cas résolus grâce à des caméras de surveillance, tout y passe. Ils ont aussi un livre et une émission!

4. True Crime Obsessed

Si vous aimez rire en écoutant d’horribles histoires, TCO est pour vous. Les deux animateurs hilarants résument des documentaires de «true crime» de façon comique, sans se moquer du sujet. Ils offrent aussi un Patreon à 5$ par mois où ils analysent des séries télé connues, comme Serial, Making a Murderer et The Staircase. Un must pour les fans du genre!

5. Inspirés de Faits Réels

Dans ce balado pour les cinéphiles, Charles et Mathias décortiquent les véritables histoires qui se cachent derrière nos films d’horreur favoris. Comme quoi, parfois, la vérité est encore pire que la fiction.

6. Crime Junkie

Les deux filles qui animent Crime Junkie sont tellement attachantes, qu’elles pourraient raconter n’importe quoi et on les écouterait. On a l’impression qu’elles sont nos amies et la foule d’épisodes disponibles va vous donner en masse de stock à écouter pour vous divertir!

7. My Favorite Murder

Ce podcast est aussi animé par deux femmes tout aussi attachantes que celles de Crime Junkies. Georgia et Karen sont devenues amies en réalisant qu’elles partageaient la même passion pour les histoires sordides. Elles racontent une histoire chacune par épisode et, une fois par semaine, partagent les histoires favorites de leurs fans.

8. Disparues

Un autre cas québécois, celui-ci raconte le tragique destin de Marie-Paule Rochette, disparue à Québec en 1953. C’est Patricia, la fille du frère de Marie-Paule, qui tente de retracer les événements qui ont précédé la disparition de cette femme qui n'a jamais été retrouvée.

9. Up and Vanished

La première saison relate le cas de Tara Grinstead, cette prof de la Géorgie qui n’a pas été revue depuis 2005. Sans rien révéler, si vous n’aimez pas les podcasts qui se terminent avec «et on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à la victime», vous allez aimer Up and Vanished...

10. Someone Knows Something

Ce podcast canadien en anglais de cinq saisons se penche sur des cas non résolus. L’animateur est très descriptif et n’hésite pas à aller rencontrer la famille et les proches des disparus.

