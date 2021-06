L'incroyable vente d'entrepôt Ardène arrive très bientôt et tout sera entre 1$ et 5$

Partager







La vente annuelle du magasin de mode Ardène fait officiellement son retour juste à temps pour refaire sa garde-robe d'été et les gens sont emballés!

La vente aura lieu du 30 juin au 1er août 2021, et c'est le moment parfait pour se procurer les incontournables de l'été, ou même commencer à commencer à sa garde-robe pour la rentrée scolaire!

Comme durant les années précédentes, tous les items seront offerts entre 1$ et 5$, donc à MINI prix! On y trouvera accessoires, robes, shorts, maillots de bain, chapeaux, t-shirts, jeans, et la liste continue.

Les items sont disposés dans d’immenses boîtes de carton où vous devez fouiller pour dénicher les meilleures aubaines. Les nombreuses boîtes sont dispersées dans un nouvel entrepôt situé au 105 boul. Marcel-Laurin à Montréal. Celui-ci est tout près du métro Du Collège,

La vente aura lieu du mardi au vendredi entre 10h et 20h, et le samedi et le dimanche entre 9h et 17h. Suivez la page Facebook de la vente pour ne rien manquer.

Tenez-vous-le pour dit, la vente attire de nombreuses personnes. Il faut donc se préparer à attendre un peu en ligne pour entrer, et pour payer. À nous les aubaines!

Du 30 juillet au 1er août 2021

105 boul. Marcel-Laurin, Saint-Laurent, QC H4N 2M2

