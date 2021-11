24 idées de cadeaux d’échange à 20$ et moins pour Noël

Partager







On vous présente ici des idées de cadeaux pour femme, pour homme ou pour personne non-binaire, parfaits pour votre échange de cadeaux à moins de 20$!

Si votre échange de cadeaux a une limite de prix imposée, ces 20 cadeaux pas chers feront sans contredit des heureux. Les gros partys de Noël n’auront peut-être pas lieu cette année encore, mais rien ne nous empêche de faire un petit échange entre amis ou en famille!

Voici donc 24 idées de cadeaux de Noël à moins de 20$:

Courtoisie

Faits au Québec d'ingrédients non toxiques, ces vernis sont aussi bons pour vous que beaux!

Courtoisie

Cette compagnie de produits naturels faits à la main au Canada propose un exfoliant multiusage qui va redonner un coup d'éclat, sans irriter la peau.

Sephora

Si la personne que vous avez pigée aime le maquillage, il ou elle adorera cette palette passe-partout que tous se doivent d'avoir en leur possession!

Indigo

Les gens qui ont la dent sucrée vont adorer cette tasse mignonne comme tout. Pour compléter le cadeau, pourquoi ne pas ajouter une bombe de chocolat chaud à 6$?

Indigo

Courtoisie

La personne dans votre vie qui se soucie de l'environnement va adorer ces belles pailles en acier inoxydable.

Ardène

Avoir les pieds au chaud dans des pantoufles confortables est un must l'hiver.

Courtoisie

Ce joli bandeau va garder les oreilles de votre être cher au chaud.

Amazon

Ces trois teintes naturelles iront bien à une majorité de fans de baumes à lèvres teintés!

Courtoisie

N'importe quel adepte de la série Friends va adorer ces aimants pour le réfrigérateur qui font référence à des moments marquants de l'émission.

Le résumé du roman va comme suit : Joséphine passe l’été de ses 20 ans au domaine D’Amour pour y retrouver une famille trop longtemps perdue de vue. Ces retrouvailles avec les trois frères D’Amour, ces amis d’enfance aux charmes multiples et désarmants, seront le tremplin d’une vacance plus lascive que prévue, sur fond d’entraînement de ski nautique, de corvées d’été, de cigale exubérante, de tomates du jardin et de sensations nouvelles. Intrigant!

Sephora

Tout pour votre ami.e à la peau sèche dans un seul cadeau! L'ensemble contient un masque de nuit hydratant pour le visage et un pour les lèvres.

Courtoisie

Ceux et celles qui aiment pouvoir écouter de la musique un peu partout vont adorer ce haut-parleur portatif Bluetooth qui peut même être utilisé dans la douche!

Courtoisie Amazon.ca

Ce «kit» contient absolument tout ce qu'il faut pour faire une soirée spa à la maison.



Courtoisie

Que ce soit un journal intime ou un cahier pour prendre des notes, celui-ci apporte une touche personnalisée avec une lettre sur la couverture.

Courtoisie Looky

Cette petite machine permet de se faire de magnifiques manucures en gel dans le confort de sa maison!





Courtoisie

Tendance depuis un moment déjà, ce bijou est un nouveau classique à avoir dans sa collection.

Courtoisie

Cette jolie tuque donne un look d'enfer, tout en gardant la tête au chaud.

Sephora

Avec ces 5 teintes tendance pour l'hiver 2021 ainsi qu'un vernis de finition transparent, votre ami.e aura tout ce qui lui fautpour un temps des Fêtes stylé!

Courtoisie

Ce joli plateau doré sera un magnifique objet de décoration pratique pour y ranger des bijoux, du maquillage, ou toute autre chose.

Courtoisie

Pour attacher ses cheveux, rien ne sera plus mignon ou chic que ces chouchous en satin lustré.

Courtoisie

Toute personne qui aime se maquiller va apprécier cet ensemble pratique pour le voyage, ou encore pour les débutants.

Courtoisie

Pour tenir ses pieds au chaud cet hiver, rien de mieux que des chaussettes doublées de sherpa.

Courtoisie

Elles sont virales sur TikTok, et avec raison! Ces chandelles originales vont améliorer n'importe quel décor.

Pour une coiffure rapide et tendance, rien de mieux que cette magnifique pince à motif moucheté.

Bon magasinage!

