La rétrograde de Mercure est terminée, mais préparez-vous maintenant à la «retroshade»

Bravo! Vous avez survécu à la rétrograde de Mercure en Gémeaux qui a débuté le 29 mai, mais cela ne veut pas dire qu’on s’en est sorti puisque, dès maintenant, la retroshade commence.

En gros, cela veut dire qu’on entre dans la période où Mercure retrace le chemin qu’elle vient de faire. On suit donc son ombre (ou shade), d’où le mot retroshade. On appelle aussi cette période le «post shadow».

Là où la rétrograde veut dire de grands problèmes de communication, de technologie et d'autres, la retroshade, elle, amène son propre lot de troubles.

Voici donc ce que la retroshade veut dire:

On va revivre certains événements de la rétrograde

Tout ce qu’on a vécu durant la rétrograde en Gémeaux (les problèmes de communication, les malentendus, les ordis qui ne fonctionnent plus, etc.) va continuer de nous affecter durant les deux prochaines semaines.

Les conséquences de la rétrograde ne s'arrêtent pas tout d'un coup, cela s'étire pendant que la planète retrace ses pas. On s'attend donc à une dernière chicane ou un autre bug informatique avant que tout se replace.

C’est l’occasion de corriger le tir

Pas contre, puisqu’on vient de vivre une période étrange de 2 semaines, on commence à être des pros de la mauvaise communication! Vous allez donc pouvoir prévoir quand un conflit se prépare, et l’éviter.

Utilisez ce que vous avez vécu à votre avantage. Levez-vous plus tôt, vérifiez deux fois plutôt qu’une que vous avez bien sauvegardé votre document et tout va bien aller.

Ce qu’on a vécu dans les dernières semaine va enfin avoir du sens

Durant la retroshade, on intègre tout ce qu'on vient de vivre dans les dernières 2 semaines. Vous allez peut-être réévaluer un projet, une relation, un emploi ou toute autre chose et réaliser que cela ne vous convient plus.

À l’opposé, vous allez peut-être voir plus clair et décider que votre situation actuelle vous plaît finalement!

Il faut tout de même faire attention

C’est facile de croire que la période difficile est terminée, mais non. Faites tout de même attention aux problèmes de communication et de technologie.

Le signe du Gémeaux est très positif et peut nous amener à croire que tout est réglé, mais il ne faut pas crier victoire trop rapidement. Par exemple... attendez encore un instant avant d'acheter un billet d'avion!

Un autre événement se produit en même temps

Il n’y a pas que la retroshade qui se déroule dans les astres en ce moment. La planète de la chance, Jupiter, entre elle aussi en rétrograde et ce du 20 juin jusqu'au 18 octobre.

Durant cette période, on risque de se sentir un peu plus éteint qu'à l'habitude. Ce sera une période d'introspection et un temps plus calme pour penser à ce que l'on désire vraiemtn dans notre vie.

En résumé...

Continuez de prendre en considération que à peu près tout peu arriver en ce moment. Restez sur vos gardes.

Par contre, si vous ressentez une subite dose d'émotivité à cause du Soleil en Cancer, accueillez-la! Vos émotions tentent de vous diriger dans la bonne direction.

