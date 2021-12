8 marques de beaux bijoux pas chères adorées par les vedettes et influenceuses

Partager







Si vous êtes tannées d’acheter des bijoux cheaps qui se ternissent trop rapidement après les avoir portés quelques fois seulement, vous pouvez compter sur les influenceurs pour vous faire découvrir de nouvelles marques de bijoux de qualité, mais pas complètement inaccessibles.

On le sait, des bagues, colliers et bracelets peuvent facilement coûter plus de 300$ dans des bijouteries luxueuses.

C’est pourquoi on s’est promenés sur le fil Instagram de plein de vedettes et influenceuses afin de découvrir les marques de bijoux qu’elles préfèrent.



En voici 8 qui ont attiré notre attention!



1. Twenty Compass – Lysandre Nadeau

Twenty Compass est une entreprise montréalaise proposant des bijoux à la fois bohos et minimalistes, inspirés par les voyages autour du monde. Pas surprenant que Lysandre soit fan!

Twenty Compass

Bague Beauty - Vermeil, 75$, Twenty Compass



2. Treasure Box – Sarah-Jeanne Labrosse

Cette compagnie de bijoux créés et faits à Montréal se vend chez Le Manoir.

Treasure Box / Le Manoir

Anneaux à perles d'eau douce en argent, 60$, Treasure Box

Courtoisie

Bague dôme en argent, en rabais à 68$, Le Manoir



3. Horace Jewelry – Noémie Bannes

Créée en 2012 par Alexandra Cloutier-Bernier et Marie-Josée Fleury, cette compagnie de bijoux abordables crée une foule de morceaux différents et tendances.

Courtoisie

Anneaux Thoko, 32$, Horace Jewelry

4. Pilgrim Canada – Cynthia Dulude et Noemie Lacerte



L’histoire de Pilgrim a débuté en 1983 dans la ville culturelle et ancestrale d’Århus, au Danemark de la designer Annemette Markvad, mais celle-ci est maintenant située à Montréal.

Courtoisie

Anneaux torsadés Naja, 44$, Pilgrim Jewellery

5. Mejuri – Jessie Gélinas





Cette compagnie de Toronto fait des bijoux de qualité et indémodables.

Mejuri

Bracelet Dôme, 145$, Mejuri

6. Midi34 - Julie-Anne Ho et Livia Martin

Les bijoux Midi34 sont conçus et assemblé à même la ville de Québec depuis 2017. Des bijoux minimalistes avec tout un effet.

Midi34

Bague Fauve, 69$, Midi34

Les modèles sont tous délicats et sont faits de matériaux de grande qualité.

Midi34

Bracelet précieux, 45$, Midi34

7. Création Fervido - Cindy Cournoyer et Alex Labbé

Cette boutique en ligne de bijoux fabriqués à la main au Québec permet aussi de personnaliser ses bijoux.

Courtoisie

Collier signe astrologique, 32$, Création Fervido

8. Nana The Brand - Marina Bastarache

Dernièrement, Marina Bastarache intégrait une première collection de bijoux à sa marque Nana The Brand.

Nana The Brand

Bague étoilée avec pierres, 38$, Nana The Brand

Les designs sont minimalistes et sont dans l'esprit d'une mode inclusive.

Nana The Brand

Chaîne en mailles, 36$, Nana The Brand

