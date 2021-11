Les gens qui installent leurs décorations de Noël en novembre sont plus heureux

Partager







On dirait qu’il n’existe que deux catégories de gens durant le temps des Fêtes: ceux pour qui les festivités ne commencent jamais assez tôt et les autres, qui aimeraient passer cette fête sous silence.

Bien que les grincheux de Noël se font souvent plus vocaux sur les réseaux, les gens qui adorent cette fête et décident de ne pas attendre jusqu’en décembre pour décorer leur logis sont plus heureux que la moyenne, selon le psychanalyste Steve McKeown.

La plateforme Unilad s’est entretenue avec l’expert qui a dévoilé que les amoureux de Noël gardaient leur esprit enfantin et léger.

«Dans un monde plein de stress et d’anxiété, les gens aiment s’associer à des choses qui les rendent heureux, et les décorations de Noël évoquent ces sentiments nostalgiques de l’enfance», a déclaré le Dr McKeown.

C’est donc pour connecter plus longuement à ces souvenirs nostalgiques qui attisent leur joie de vivre que certaines personnes choisissent de monter leur sapin en novembre, au grand dam des grincheux de ce monde!

Donc, avant de juger les gens qui installent leurs lumières et décos dès le 1er novembre, souvenez-vous que ces derniers souhaitent simplement reconnecter à leurs souvenirs d’enfance! Et qui sait, installer votre sapin quelques semaines d’avance vous accrochera peut-être le sourire aux lèvres!

Vous cherchez où acheter vos décorations? Voici nos suggestions:

