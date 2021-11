Elisabeth Rioux annonce une méga vente Hoaka et voici comment y avoir accès

Partager







En prévision de Black Friday, Elisabeth Rioux a dévoilé sur Instagram tous les détails au sujet de sa méga vente Hoaka. Les voici!

• À lire aussi: Elisabeth Rioux annonce qu'elle est officiellement en couple et voici avec qui

Tout d’abord, l’influenceuse a expliqué que cette vente était la plus importante jamais vue chez Hoaka. Les prix seront plus bas que jamais, et ce même sur des articles qui ne sont jamais en rabais normalement.

Par contre, l’inventaire sera limité, il faudra donc faire vite pour mettre la main sur les maillots convoités.

Pour cette raison, il y aura un accès VIP avant la vente du Black Friday pour ceux et celles qui veulent s’assurer d’obtenir les morceaux qu’ils désirent.

Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire sur le site web de Hoaka pour avoir accès à la pré-vente en entrant votre courriel. Vous aurez accès à la vente une heure avant les autres, grâce à un mot de passe.

Il y aura jusqu’à 85% de rabais sur les sous-vêtements et les maillots de bain, ainsi que des ensembles à seulement 15$!

Comme le prix est habituellement environ 75$, c’est une grande économie.

Il faut en profiter!

À voir aussi :