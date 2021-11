Vendredi fou: les meilleurs rabais beauté de 2021

Partager







Le Black Friday, ou Vendredi fou, est enfin arrivé, et les rabais beauté en valent vraiment la peine: il faut en profiter!

Que ce soit pour vous gâter ou pour prendre de l'avance dans votre magasinage des Fêtes, on a farfouillé le web pour dénicher les meilleurs rabais beauté du Vendredi fou.

Voici donc 21 rabais beauté qui valent le détour pour le Vendredi fou de 2021 :

Économisez jusqu'à 40% de rabais sur plusieurs marques beauté, dont OPI, Pureology, Redken, Revlon, Essie, et la liste continue.

Du 23 novembre au 1er décembre, Armani propose 20% de rabais sur toute sa marchandise. Sur les achats de 175$ et plus, vous obtene 25% de rabais, ainsi qu'un ensemble cadeau comprenant sept items. Utilisez le code CYBERWEEK.

Le géant de la beauté propose 30% de rabais sur (pratiquement) tout durant le week-end.

Du 24 au 28 novembre, il y aura un escompte de 30% de rabais sur tout le site. Il y aura aussi certains items en rabais à seulement 10$.

On offre simplement 25$ de rabais sur tout, ainsi qu'un cadeau et la livraison gratuite lorsque vous dépensez 200$ et plus.

Du 21 au 30 novembre, 30% sur tout le site, excluant les calendriers de l'avent et quelques coffrets cadeau. De plus, obtenez un 10% additionnel avec le code CAEXTRA10.

Du 23 au 30 novembre, Clarins vous offre 15$ de rabais sur l'achat d'un item, 20% sur deux items, puis 25% sur trois items et plus en ligne.

Profitez de vos soins et produits de maquillage favoris à 25% de rabais sur tout, et 30% sur les commandes de 120$ et plus.

Dépensez 100$ et recevez un produit format voyage, 150$ pour deux formats voyage, 200$ et vous recevrez trois formats voyage et un étui.

Jusqu’à 25% de rabais en ligne et 30% sur les commandes de 150$ et plus, et recevez un cadeau comprenant 5 produits.

25% de rabais sur tout le site (sauf les ensembles cadeau), plus une surprise avec les commandes de 125$ et plus. Utilisez le code BLACKFRIDAY.

Obtenez 20% de rabais sur toute la marchandise, ainsi qu'un ensemble cadeau comprenant 9 produits avec un achat de 80$ et plus.

La marque de soins pour la peau offre 20% de rabais sur tout, ainsi qu'une crème pour les yeux gratuire avec un achat de 180$ et plus. Utilisez le code CM2021.

Nyx offre 30% de rabais sur toute la marchandise en ligne.

Des rabais allant jusqu'à 50% de rabais sur certains items, et une réduction de prix importante pour les calendriers de l'avent.

À venir.

30% sur tout le site, 35% sur les commandes de 150$ et plus et un cadeau avec les commandes de 120$ et plus (après rabais). Utilisez le code SHUFRIDAY.

30% de rabais sur tout le site, plus une foule de promotions comme des rabais de 10% supplémentaire sur les ensembles ou encore un cadeau avec achat de 85$ et plus. Utilisez le code FRIDAY.

Profitez de 25 % de rabais sur l'ensemble du site. De plus, vous aurez un coffret cadeau avec achats de 60$ et plus, et un ensemble de 9 produits avec les achats de 75$ et plus.

Du 19 au 27 novembre, il y aura des rabais allant jusqu'à 70% sur tout le site.

Obtenez 20% de rabais sur toute la marchandise. Avec un achat de 150$ et plus, ce sera 25% de rabais, ainsi que quatre échantillons, un produit formal régulier ainsi qu'un étui gratuit. Utilisez le code YSLBLACK du 19 au 28 novembre.

Bon magasinage!

Ces vidéos pourraient vous intéresser :