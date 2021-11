Cyber Lundi 2021 : Les rabais mode et beauté qui valent la peine

Partager







Après les incroyables rabais du Black Friday, on a droit à des réductions supplémentaires en l’honneur du Cyber Monday!

Voici donc les meilleures aubaines mode et beauté qu'offre les différentes marques.

Mode

40% sur toute la marchandise pour un temps limité à partir du 29 novembre.

Jusqu'à 50% de rabais, sauf quelques exceptions.

Jusqu'à 40% de rabais sur plusieurs marques qu'on adore.

Obtenez jusqu'à 70$ de rabais sur TOUTES les commandes sur Ardene.com! Deux jours seulement.

Jusqu’à 50% de rabais sur tout ainsi que la livraison gratuite.

Jusqu'à 50% de rabais sur les produits.

Économisez 20% de rabais sur les commandes de 49$ et plus, ainsi que la livraison gratuite, avec le code PAR20CYB.

40% sur toute la marchandise en ligne avec le code THANKS40.

40% de rabais sur tout, ce lundi seulement.

40% de rabais sur TOUT, ainsi que la livraison gratuite.

50% sur les prix réguliers avec le code CYBERMON.

40% de rabais sur (presque) tout et la livraison gratuite.

Jusqu'à 50% de rabais sur les items déjà en vente, mais aussi des rabais importants sur la beauté, la mode et les accessoires.

40% de rabais sur la marchandise à prix régulier.

40% de rabais sur certains items.

Des rabais importants sur les items de luxe.

Beauté

25% de rabais sur tout le site, ainsi qu'un cadeau spécial et la livraison gratuite sur les achats de 200$ et plus.

Du 21 au 30 novembre, 30% sur tout le site, excluant les calendriers de l'avent et quelques coffrets cadeau. De plus, obtenez un 10% additionnel avec le code CAEXTRA10.

Du 23 au 30 novembre, Clarins vous offre 15$ de rabais sur l'achat d'un item, 20% sur deux items, puis 25% sur trois items et plus en ligne.

20% de rabais et la livraison gratuite sur tout le site, 25% sur les commandes de 100$ et plus et un cadeau gratuit avec 90$ et plus.

25% de rabais sur tout le site, 30% de rabais et un cadeau comprenant 5 items sur les achats de 150$.

25% de rabais sur tout le site et un cadeau avec les commandes de 125$ et plus avec le code CYBERMONDAY.

15% sur les achats de 40$ et plus, 20% sur ceux de 80$ et les 1000 premiers acheteurs vont recevoir un cadeau comprenant 9 items avec le code CYBER.



La marque de soins pour la peau offre 20% de rabais sur tout, ainsi qu'une crème pour les yeux gratuire avec un achat de 180$ et plus. Utilisez le code CM2021.

La marque offre chaque jour des rabais différents sur une marque en particulier.

30% sur tout le site, 35% sur les commandes de 150$ et plus et un cadeau avec les commandes de 120$ et plus (après rabais). Utilisez le code SHUFRIDAY jusqu'au 29 novembre.

Profitez de 25 % de rabais sur l'ensemble du site ainsi qu'un ensemble cadeau comprenant 9 items sur les achats de 60$ et plus. Valide du 29 novembre au 5 décembre.

Jusqu'à 70$ de rabais sur toute la marchandise.

