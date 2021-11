Idées cadeaux pour homme : quoi acheter à son chum pour Noël

Partager







Si vous cherchez des idées de cadeaux pour l’homme dans votre vie, on a le guide parfait pour vous.

C’est toujours difficile de trouver quelque chose qui fera plaisir à notre amoureux, que ça fasse des années que vous êtes ensemble ou que ce soit votre premier Noël à deux.

Voici donc 25 idées de cadeaux pour son chum:

Qui a dit qu'une chemise chaude et confortable ne pouvait pas aussi être stylée? Offerte en plusieurs couleurs et motifs, cette chemise sera idéale pour l'homme dans votre vie.

Pour les fans de cinéma, cette affiche, qui propose de gratter les titres qu’on a déjà vus, sera parfaite! Écoutez à deux ces 100 classiques du cinéma lors de votre congé des Fêtes! Elle est aussi offerte en liste des meilleurs albums musicaux, livres et endroits à visiter.

Pour les gamers, voici un bon casque d'écoute qui permet de bien entendre les sons et/ou de pouvoir communiquer avec les gens avec qui on joue en ligne. Avec plus de 30 000 notes favorables, il est le top de sa catégorie en matière de rapport qualité-prix.

Il faut bien se tenir au chaud l'hiver, pourquoi ne pas le faire avec style! Cette tuque (offerte en plusieurs couleurs) est simple, mais stylée, et ira bien à n'importe qui!

Si votre copain s’intéresse au sport, au sommeil, et à son état de santé en général, il appréciera ce bracelet qui permet de surveiller ses performances.

C’est important de rester hydraté! Avec une belle bouteille comme ça, votre copain va boire 3 litres d’eau par jour sans aucun problème.

Avec une excellence moyenne de 4,6/5 et plus de 33 000 votes, ce chandail confortable est adoré de ceux qui l’ont acheté. Il est disponible en une tonne de couleurs différentes et va garder votre copain au chaud tout l’hiver!

Que ce soit pour voyager, ou juste parce que c’est un accessoire pratique et tendance, pourquoi ne pas offrir un sac banane en toile à votre copain?

La tendance de la surchemise est ici pour rester, et celle-ci est particulièrement belle. Elle donne un look classique, mais un peu edgy qui ira bien à l'homme dans votre vie.

Cette montre toute noire est un classique idémodable qui saura plaire à plus d'un garçon. Un cadeau dont il va se servir longtemps!

Ce sac polyvalent peut servir au gym autant qu’en voyage. Fait de polyester, il est résistant à l'eau, léger et comprend plusieurs pochettes pratiques.

Si votre copain porte la barbe, vous savez probablement qu’elle peut piquer son visage autant que le vôtre. En utilisant une huile comme celle-ci, il va favoriser l’hydratation de la peau autant que du poil et vous serez plus heureux tous les deux!

Pour les adeptes de musique, un tourne-disque offre une expérience unique, en plus d’être un bel objet!

Si votre copain est curieux, il saura apprécier cet ensemble qui permet de découvrir nos origines. C’est un cadeau original qui offre des informations détaillées sur d’où on vient.

Vous pouvez regarder votre téléphone, tablette, Apple Watch ou écouteurs sans fil sur cette plateforme. C’est pratique et assez joli!

Si vous rêvez que votre copain s’habille comme Jughead dans Riverdale, cette veste est parfaite. Elle est aussi indémodable et chaude, mais c’est Jughead l’important.

L'homme dans votre vie va apprécier pouvoir coiffer ses cheveux avec cette pommade matte qui ne donne aucun effet brillant ou gras!

Les fans des Avengers vont adorer le look vintage de ce sous-verre à l'effigie de quatre de ses membres. Sa table sera protégée, tout comme la galaxie entière.

Qu'il soit porté sous le manteau durant une session de ski, ou dans la vie de tous les jours, ce chandal est aussi chaud que stylé.

Tous les hommes du monde aiment recevoir des bas, et ceux-ci seront parfait pour survivre à l'hiver en beauté!

Le fan de musique dans votre vie pourra écouter son artiste favori n'importe où et n'importe quand grâce à ce haut-parleur compact qui se traîne très bien partout.

Que ce soit pour un éventuel costume ou tout simplement parce qu'il adore Tony Stark alias Iron Man, le geek dans votre vie va immédiatement reconnaître cette paire de lunette.

Ce parfum doux et frais est idéal à offrir en cadeau puisque ses notes de citron et de bois sont des idémodables qui plaisent à la grande majorité des gens.

Doux et chaud, ce foulard classique est offert en plusieurs couleurs différentes.

Tout le monde se doit d'avoir une porte-monnaie classique et celui-ci, en plus d'être fait par une marque montréalaise, est un véritable passe-partout.

Bon magasinage!

À voir aussi :