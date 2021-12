18 cadeaux d’hôtesse à 35$ et moins pour ceux qui ont cuisiné toute la journée

Partager







Quand on pense aux cadeaux d’hôte et d'hôtesse, la bouteille de vin vient rapidement à l’esprit. C’est une option facile qui fait toujours plaisir.

Or, si vous voulez faire changement de la bouteille de vin et que votre budget est de 35$ et moins, il y a plein d’autres belles idées cadeaux d’hôte et d'hôtesse à offrir.

Voici 18 cadeaux à 35$ et moins pour ceux qui ont cuisiné toute la journée pour la visite :

1. Un fromage fin de la fromagerie Au gré des champs - prix variés

Oubliez le plateau à fromages, votre hôte en a sûrement déjà deux ou trois au fond de ses armoires. Optez plutôt pour un bon fromage d’une ferme québécoise comme la fromagerie Au gré des champs située à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous pouvez passer en boutique ou bien trouver leurs fromages dans l’un des points de vente de votre ville.

2. Un gobelet artisanal de CeramiqueDompierre – 30$

Un cadeau fait par un artisan d’ici est toujours agréable à recevoir. CeramiqueDompierre fait à la main de la magnifique vaisselle en céramique qui s’offre très bien à une personne qui vous est chère.

3. Crème pour le corps Bless – 34$

Si la personne qui vous recçoit pour le festin des Fêtes aime prendre soin de sa personne, une belle option de cadeau est la crème pour le corps de la petite entreprise québécoise Bless.

4. Une boîte de biscuits B.lovd - 21,50$ ou 22,50$ (selon la saveur)

Chaque biscuit de la petite entreprise québécoise B.lovd renferme un message positif et aimant, qui fait du bien. Entièrement naturels et fabriqués de façon artisanale à Montréal, les jolies boîtes de biscuits B.lovd constituent le cadeau idéal pour célébrer en compagnie des gens qu’on aime. Une façon originale de dire merci!

5. Le Spritz sans alcool de Monsieur Cocktail - 29,95$

La personne qui vous reçoit adore se faire des cocktails, mais ne boit pas d'alcool? Ce Spritz sans alcool qui goûte exactement la même chose qu'une version alcoolisée saura certainement lui plaire dans ce cas!

6. Une boite de Truffes Selection Premium - 3,49$

Ces petites bouchées classiques font toujours un beau petit cadeau d’hôte et hôtesse. Chez Métro vous pouvez trouver les boîtes de Truffes Premium Selection à saveur de pain d’épices et c’est à s’en lécher les doigts!

7. Un beurre de noix Logan Petit Lot - entre 8$ et 14$

La jeune entreprise montréalaise Logan Petit Lot propose une variété de beurres de noix naturels dont certains aux saveurs très uniques. Personnellement, on a un petit penchant pour le Amande et Gingembre ou encore celui qui rappelle le goût du fromage, le Nut Chee*se.

8. Un bon pain fait maison dans un sac à pain Dans le sac – 18$

Des cadeaux faits maison sont toujours appréciés par les hôtes. Pour ajouter une touche de professionnalisme à votre création, offrez-le dans le sac à pain réutilisable de l’entreprise d’ici Dans le sac!

9. Des bonbons des Fêtes de La Boîte à Bonbons - 30,99$

Le but d’un cadeau d’hôte et hôtesse est de gâter la personne qui a cuisiné pendant toute une journée et peut-être même plus. C’est pourquoi un sac (ou 4) de bonbons sera probablement bien apprécié par cette généreuse personne.

10. La gamme OLIVES d’InnovaSens - 3,49$

Si votre hôte ou hôtesse est un amateur d’olives, cette suggestion est faite pour lui. L’importateur de produits d’artisans InnovaSens a fait entrer la nouvelle gamme OLIVES directement venue d’Espagne. Olives farcies à la gelée à la gelée de citron, de fromage bleu, d’anchois, de gelée de piment fort, la gamme se retrouve dans plus de 400 épiceries fines et marchés d’alimentation.

11. Une bougie de T.Lees – 15$ ou 20$

Une bougie est toujours agréable à recevoir lorsqu’on invite chez soi. Celles que fabrique l’entreprise T.Lees sentent toutes le ciel, mais pour une odeur neutre qui plaît à tous, vous ne vous tromperez pas avec «eucalyptus frais».

12. Un coffret de dégustation de thés Camelia Sinensis – 35$

Si vous ne connaissez pas les goûts exacts de votre hôte en matière de thé, optez pour un coffret dégustation. Camelia Sinensis en propose un qui offre un voyage tout en saveurs à travers cinq thés et une tisane issus des plus grands terroirs.

13. Tartinade Amango Cacao - 16,50$

La chocolaterie montréalaise Amango Cacao a dévoilé deux nouvelles tartinades véganes pour les Fêtes dont l’une au chocolat noir et noix de cajou. Le produit est sans produits laitiers, huile de palme ou agents de conservation ce qui en fait un super cadeaux pour un hôte végane!

14. Le quatuor de la cuisine levantine Les Filles Fattoush – 35$

En plus de proposer des épices de qualité pour goûter les saveurs de l'Orient, Les Filles Fattoush est un service de traiteur qui offre à des femmes réfugiées syriennes de Montréal une première expérience de travail. C’est donc un cadeau qui fait plaisir ET qui fait du bien par le fait même.

15. Un ensemble de savons Borale

Borale est une manufacture de savons originaire de Baie-Comeau qui confectionne des savons naturels, hypoallergéniques et respectueux de l’environnement. La gamme des Fêtes propose deux essences classiques qui plairont certainement à votre hôte ou hôtesse.

16. Le balsamique de pommes tardives de Surette - 24,95$

Ce balsamique est issu d’une cuisson de moût de pomme tardive effectués très lentement afin de conserver un maximum d’arômes frais et sucrés. N’importe quel hôte et hôtesse qui aime cuisiner sera ravi de recevoir ce cadeaux de remerciement.

17. Canneberges enrobées de chocolat des Pères Trappistes - entre 4,79$ et 8,49$

Un incontournable des Fêtes reste les produits de la Chocolaterie des Pères Trappistes de Dolbeau-Mistassini. Parmi les produits qui s'offrent parfaitement en cadeau d'hôte et hôtesse il y a les canneberges enrobées de chocolat.

18. Rillettes de canard au magret fumé - 13,95$

Première Moisson est toujours un bel endroit où aller acheter un petit quelque chose comme cadeau d’hôte et hôtesse. Parmi les nouveautés cette année il y a le pot de rillettes de canard au magret fumé qui est fort intéressant. Élaborées selon une recette traditionnel le du sud-Ouest de la France, elles sont savoureuses à souhait et s,accompagne à merveille d’un verre de bulles.

BONUS!

Une bouteille de Veuve Clicquot à emballage personnalisé

Si vous avez un peu plus de budget pour votre cadeau d'hôte et hôtesse cette année, sachez qu'il est possible de faire personnaliser une bouteille de Veuve Clicquot. Il suffit de se rendre à la boutique SAQ de la Montagne, achetez la bouteille de Veuve Clicquot pour ensuite se rendre à l’expérience de personnalisation Veuve Clicquot Cassette avec votre preuve d’achat en main. Une équipe sera là pour vous aider à personnaliser votre Veuve Clicquot Cassette.

Du 2 décembre au 22 décembre, ou jusqu’à épuisement des stocks

1450 rue de la Montagne, Montréal

