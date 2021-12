Voici LE film de Noël à écouter selon votre signe astrologique

Partager







Les films de Noël un peu quétaines sont une tradition du temps des Fêtes et on a tellement d’options, qu’on ne sait pas quoi choisir!

Faites confiance aux astres pour vous guider dans votre prochaine soirée «chocolat chaud et Netflix».

Voici quel film de Noël à regarder selon votre signe astrologique:

Bélier – The Last Holiday

Les Bélier vont apprécier l’attitude du personnage joué par Queen Latifah qui, après avoir été reçu le diagnostic d'une maladie incurable, décide de profiter de son temps sur terre en vivant le plus possible d’aventures.

Taureau – Single All the Way

Ce film va venir toucher cette corde sensible des Taureau: celle de la nostalgie de l'enfance et du romantisme. Elle raconte l'histoire de Peter, un jeune homme qui angoisse face à l'idée d'aller dans sa famille pour les Fêtes alors qu'il est célibataire. Pour éviter les questions incessantes, il demande à son meilleur ami de faire semblant qu'ils forment un couple. Quand sa mère lui présente plutôt le nouvel entraîneur au gym avec qui Peter s'entend rapidement bien, le plan est dérouté.

Gémeaux – La trilogie The Princess Switch

Rien de mieux pour refléter la double personnalité des Gémeaux qu’un film mettant en vedette des jumelles! Bonus, les deux suites passent au prochain niveau en introduisant une troisième sosie, jouée par Vanessa Hudgens. La trilogie qui prouve qu’on peut bien s’entendre, même si on est différentes, représente à merveille les facettes polarisantes des gens Gémeaux.

Cancer – Love Actually

Aucun film de Noël n’est aussi romantique et sentimental que Love Actually, ce qui plaît aux sensibles du Zodiaque, les Cancer. Ils vont se retrouver dans les différentes histoires d’amour que le film présente, sans aucun doute.

Lion – Elf

Peu conventionnels, les Lion aiment une histoire de Noël qui diffère un peu des classiques. Ayant des éléments de comédie, de film du temps des Fêtes et d’histoire d’amour, Elf peut remplir tous les critères des Lion.

Vierge – Home Alone

Les Vierge sont des gens qui n’aiment pas trop le changement ni se compliquer la vie, ils vont donc opter pour un classique qui a fait ses preuves. Home Alone est le film de Noël par excellence depuis presque 30 ans, alors pourquoi changer une formule gagnante!

Balance – The Holiday

Les Balance vont se voir dans les protagonistes de The Holiday, ces deux femmes intelligentes et carriéristes qui cherchent l’amour. Elles vont sauter dans le vide et échanger de maison, le genre de chose que les Balance n’hésiteraient jamais à faire.

Scorpion – Happiest Season

Grands romantiques qui le cachent bien, les Scorpion vont adorer ce film de Noël qui est en fait une histoire d'amour. Ce film suit une jeune femme qui accompagne sa copine chez ses parents à Noël. La «twist», elle apprend que la famille ne sait pas que leur fille est lesbienne, et elles doivent cacher leur relation...

Sagittaire – Love Hard

Les Sagittaire ont souvent un sens de l’humour aiguisé et adorent rire aux éclats en écoutant des films. Ce film, qui est aussi une comédie romantique, raconte l'histoire d'une jeune femme malchanceuse en amour qui rencontre l'homme parfait sur une application. Le seul problème, c'est un catfish.

Capricorne – Le Grinch

Sans généraliser, si on avait à déterminer quel signe aime le moins Noël, ce serait Capricorne. Terre à terre, ils ne sont pas du genre à décorer en novembre et à écouter de la musique de Noël sans cesse, un peu comme... le Grinch!

Verseau – The Nightmare before Christmas

Les originaux du Zodiaque, les gens Verseau, sont trop anticonformistes pour écouter Love Actually! The Nightmare Before Christmas possède des éléments de l’Halloween aussi, ce qui va leur convenir tout à fait.

Poissons – La trilogie A Christmas Prince

De grands sensibles, les Poissons vont aiment pouvoir suivre les mêmes personnages durant 3 films. Cette trilogie qui s’inspire clairement du prince Harry et de sa femme Meghan Markle est disponible sur Netflix. C’est quétaine à souhait, mais, parfois, c’est exactement cela qu’on veut!

À voir aussi :

s