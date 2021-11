Marchés de Noël: l’ultime liste d’endroits où faire votre magasinage des Fêtes

Partager







Il n'y a pas de meilleure façon d'encourager les artisans locaux qu'en participant à des marchés de Noël et en achetant des produits fabriqués ici. L'an dernier, la plupart des marchés ont eu lieu de façon virtuelle en raison de la situation sanitaire.

Cette année, la féérie des Fêtes semble est de retour et les marchés de Noël seront en présentiel!

Voici donc l'ultime liste des marchés de Noël où faire les plus belles trouvailles:

Chaque fin de semaine, du 25 novembre au 19 décembre 2021, le marché Atwater accueillera un Grand marché de Noël présentant des artisans locaux et régionaux, des vendeurs de sapins, du vin chaud, des guimauves et plein d'autres gourmandises. C’est l’endroit où faire vos emplettes dans une ambiance féérique. Le marché a annoncé une nouveauté pour cette 5e édition: un ciné-traineau pour petits et grands!

Tous les week-ends du 25 novembre au 19 décembre 2021

Après deux ans d'absence, le grand et populaire Marché de Noël est de retour. Il toujours lieu au coeur de Montréal et suggère de célébrer la belle nordicité de la métropole. Le public pourra se laisser envoûter par l’un des 30 chalets d’artisans locaux ou régionaux ou encore se laisser happer par la douce odeur sucrée ou salée des nos chalets gourmands.

Du 20 novembre au 2 janvier 2021

Après une édition en ligne l'an dernier, le Puces Pop - Éditions des Fêtes est de retour à l'Église Saint-Denis aux plus grands bonheur des amateurs d'artisanat québécois. Chaque année, cette foire qui se déroule sur deux week-ends en décembre est l'endroit idéal où acheter ses cadeaux de Noël, un peu à la dernière minute.

Weekend 1: 10 au 12 décembre 2021

Weekend 2: 17 au 19 décembre 2021

Le SOUK est heureux d’annoncer le retour de sa Foire annuelle. Une invitation exclusive à côtoyer directement les designers et découvrir leurs nouveaux produits uniques. En plus de la foire annuelle, le SOUK est fier d’accueillir les visiteurs dans son espace expérientiel SOUK HABITAT à PVM, un trésor attendu depuis longtemps installé au 20e étage de l’iconique Place Ville Marie.

Du 1er au 5 décembre 2021

Le Collectif Créatif Montréal organise la cinquième édition du Marché des Fêtes en partenariat avec le Technopôle Angus et Le Phare, Enfants et familles. Chaque fin de semaine plus de 65 créateurs de Montréal et du Québec y seront pour vous offrir des centaines de produits faits ici! Ce sera une belle opportunité pour magasiner des cadeaux de Noël uniques et faits au Québec avec amour! En plus, la communauté du Phare sera sur place pour vous offrir des produits au profit du Phare Enfants et Familles.

Les 27 et 28 novembre 2021 & 4 et 5 décembre 2021

• À lire aussi: 7 boutiques locales où dénicher les plus belles décos des Fêtes et faire changement du IKEA

Une trentaine d’artisan.es plus merveilleux les uns que les autres seront au rendez-vous pour les trois jours du Marché des Bedford Lofts. Les organisateurs promettent une ambiance chaleureuse, une station d’emballages cadeaux et un espace lounge avec des drinks!

Du 26 au 28 novembre 2021

Ce joli marché de Noël extérieur aux allures européennes vous plongera dans l’esprit des Fêtes dès le 27 novembre. Plus d’une soixantaine d’exposants offrent les plus belles idées-cadeaux et les meilleurs produits gourmands du terroir dans une ambiance féérique.

Du 27 novembre au 23 décembre 2021

Situé au 340, rue Saint-Charles Ouest, dans le Vieux-Longueuil, ce marché féérique est l'occasion de se procurer une belle variété de produits du terroir et des créations artisanales locales et originales.

Tous les week-ends du 26 novembre au 19 décembre 2021

Cette année encore, le quartier Hochelaga vous propose une boutique éphémère festive où aller faire quelques trouvailles locales. Située au 3707, rue Ontario Est, la boutique proposera des objets parfaits pour les résidents du quartier qui ont envie d'afficher leurs couleurs. Produits et vêtements fabriqués dans Hochelaga y seront en vente. Vous pourrez même faire emballer gratuitement vos cadeaux!

Du 15 novembre au 24 décembre 2021

L'équipe Etsy Sherbrooke a travaillé fort afin de sélectionner des artisans de grand talent dans des domaines diversifié pour être certaine que vous trouviez le cadeau idéal pour chaque membre de votre famille et vos amis. L'évènment aura lieu le 11 décembre 2021 au sous-sol de la cathédrale St-Michel au 188 rue Marquette. L'entrée et le stationnement seront gratuit.

Le 11 décembre 2021

Le marché Jean-Talon organise sa deuxième édition du marché de Noël cette année. Gourmandises sucrées, produits fins et odeurs enivrantes émanant des kiosques extérieurs accueilleront les visiteurs à l’entrée nord du mail d’hiver. Seront également au rendez-vous des artisans locaux et des marchands de sapins qui devraient débarquer autour du 18 novembre.

Du 27 novembre au 24 décembre 2021

Bientôt Noël, c’est un marché de Noël pour ceux et celles qui, dès le 1er novembre, sont impatients de faire leur sapin. C’est un marché pour les prévoyants qui rassemblent plus d’une quarantaine d’entreprises agroalimentaires, d’artistes et d’artisans.

Du 19 au 30 novembre 2021

La boutique Station Service promet de vous mettre dans l'ambiance des Fêtes pour une cinquière année avec son pop-up La Petite Station. Vous y trouverez un large éventail de produits locaux, éthiques et écoresponsables dans le local du 4268 boulevard Saint-Laurent.

Du 5 novembre au 31 décembre

Le Grand Marché de Noël revient en force avec son édition 2021; un événement à ne pas manquer! Vous y dénicherez une foule d'idées cadeaux pour vous et vos proches. Encore cette année; on pense local et on en profite pour découvrir les formidables entreprises et les artisans d'ici!

Du 1er au 31 décembre 2021

