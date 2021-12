Boxing Day : voici les meilleurs rabais mode et beauté cette année

Partager







Si vous n’avez pas encore terminé l’achat de vos cadeaux de Noël ou si vous êtes tout simplement toujours en quête de votre tenue du jour de l’An, voici des offres plus qu’alléchantes pour le Boxing Day qui vous feront économiser au max!

Mode

Frank And Oak

Vous trouverez jusqu'à 50% de rabais sur certains morceaux.

Adidas

Obtenez un rabais supplémentaire de 50% sur les articles déjà en solde avec le code HOLIDAY.

Simons

Jusqu'à 50% de rabais sur plusieurs items.

Mackage

Profitez d'une réduction de 50% sur certains modèles.

Ssense

Le site offre jusqu'à 60% de rabais sur plusieurs items.

Columbia

50% de rabais sur certains articles sélectionnés.

Sorel

Magasinez des modèles allant jusqu'à 25% de rabais.

Gap

Des rabais jusqu'à 50% sur les pièces sélectionnées.

Banana Republic

Le magasin offre 75% de rabais sur les items déjà en réduction et entre 40% et 50% sur les essentiels comme les pulls et robes.

ROOTS

Profitez de rabais jusqu'à 40% sur les items sélectionnés.

RW & CO

Obtenez jusqu'à 60% de rabais sur plusieurs items et un 20% additionnel sur certains soldes.

Lacoste

Jusqu'au 31 décembre, vous pouvez profiter de rabais allant jusqu'à 50% et de la livraison gratuite.

ALDO

Obtenez jusqu'à 50% de rabais sur TOUT durant leur Boxing week.

Sheertex

Profitez de 30% de rabais sur tous plusieurs articles sur le site jusqu'au 31 décembre.

Beauté

The Body Shop

Des rabais allant jusqu'à 60% sur tout le site.

Yves Rocher

Plusieurs rabais sont en vigueur pour le Boxing Day. Obtenez même jusqu'à 70% sur les articles sélectionnés.

Kiehl’s Canada

20% de rabais sur tout le site.

Biotherm

Profitez de jusqu'à 40% de rabais.

IT Cosmetics

Obtenez 40% de rabais sur les ensembles de Noël et un cadeau avec achat de 110$ et plus.

Sephora

Du 26 décembre au 1er janvier, avec le code MAJORSALE, les membres Beauty Insider obtiennent un rabais de 20%.

Vichy

Pour le Boxing Day du 25 au 31 décembre, c'est un rabais de 20% qui vous est offert et un cadeau de luxe sur toute commande de 70$ et plus.

NYX

Profitez de 30% de rabais sur tout le site en plus d'un cadeau à l'achat de 50$ et plus du 24 au 31 décembre.

BKIND

Procurez-vous vos items favoris avec un rabais de 20% sur tout le site et en magasin du 26 au 28 décembre.

Autres

Amazon

Plusieurs offres différentes sur une multitude de produits.

Walmart

Le magasin offre une tonne de rabais différents, allant de 30% à 50%.

