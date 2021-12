10 idées de tenues festives pour le jour de l’An

Partager







Le 31 décembre est une soirée de fête et, pour célébrer le début de la nouvelle année en grand, il nous faut une tenue de circonstance!

Que ce soit celle de l’an passé que vous modifiez avec de nouveaux accessoires ou un morceau tout neuf que vous allez vous procurer, un brin d’inspiration fait toujours du bien.

Voici donc 10 idées de tenues pour votre veille du jour de l’An:

1. Les paillettes

Un classique indémodable, les paillettes, est un must pour le temps des Fêtes en général, mais surtout pour le jour de l’An.

Cette robe t-shirt dorée attirera les regards et vous fera briller tout en vous offrant le confort de la robe t-shirt. 39$ chez Joe Fresh.

2. La robe en satin

Le satin est un tissu très tendance qui reste léger et confortable.

Cette robe satin avec le motif de l'heure peut être portée sous un veston ou en superposition pour un effet wow garanti. 39$ chez Simons.

3. Le look épaule dégagée

Le côté sexy des épaules dégagées marié à une tenue de soirée fera un look festif assumé.

Cette robe moulante bleu minuit à épaule dégagée et manche bouffante réunit à merveille plusieurs tendances. En solde à 45$ chez Reitmans.

4. Le velours

Tout comme le satin, le velours est un tissu qui se prête très bien aux festivités comme celles du jour de l’An.

Avec la couleur fuchsia de ce pantalon, vous attirerez toute l'attention! 79$ chez Simons.

5. Un top chic

Si vous préférez un haut chic avec une jupe ou un pantalon, un tissu festif ou une couleur festive feront l’affaire.

Ce haut allie les franges brillantes et le satin pour le parfait mélange des fêtes. 56$ chez Dynamite.

6. L’effet lingerie

Si vous aimez rester sobre, mais tout de même être sexy, le look lingerie sera idéal.

Un bustier avec pierres du Rhin qui a le coeur à la fête tout en étant discret sous une veste. En solde à 20$ chez Urban Planet.

7. Le look années 2000

Pour passer de 2021 à 2022, faites un tour par les années 2000. Le retour des tendances de cette décennie bat encore son plein.

Les robes à fines bretelles, le col baveux, le satin, tout y est pour faire la fête. En plus, cette couleur rappelle la couleur Pantone de l'année à venir. 49$ chez Simons.

• À lire aussi: Voici comment porter la couleur Pantone de 2022

8. Le faux cuir

La cuirette a fait sa place dans nos penderies en 2021 et elle se prête parfaitement au jeu pour les fêtes de fin d'année.

Porté en robe ou par-dessus votre tenue des fêtes, ce veston volera presque autant la vedette que vous. 108$ chez Pretty Little Thing.

9. Les entailles

Les détails intrigants dans une robe, un haut ou une combinaison sont présents cette année.

L'emmanchure asymétrique et le détail à la hanche confèrent à cette robe le titre de reine de la fête. En rabais à 28$ chez Dynamite.

10. Le suit

Porter un complet pour le jour de l’An, pourquoi pas? C’est cool et confortable, le meilleur des deux mondes.

Cet ensemble 3 pièces Womance plaît par sa couleur, son tissu et son style. On adopte! 77$ le veston, 53$ le pantalon et 40$ pour la camisole chez Womance.

