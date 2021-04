«YOU» Saison 3 : Voici tout ce que l'on sait sur la suite tant attendue

Partager







C'est confirmé, une troisième saison de la série populaire You arrivera très bientôt sur nos écrans et on connait une foule de détails à son sujet!

Un an après la sortie de la première saison de la série à succès You, Netflix a dévoilé le 26 décembre 2019 la saison 2 qui fut elle aussi reçue de façon positive.

Dans cette seconde partie, on a retrouvé Joe, maintenant vivant à Los Angeles sous le nom de Will, et sa nouvelle flamme, Love Quinn.

Le plus récent développement est l'identité de la fameuse voisine de Joe qu'on voit à la toute fin de la saison 2. Continuez de lire pour découvrir qui elle est!

Voici donc tout ce que l'on sait à date sur la saison 3:

La saison 3 de You est-elle confirmée?

Oui! Le 14 janvier 2020, une saison 3 a été confirmée par les pages officielles de l'émission.

Une courte vidéo disant: «Nouvelle année, nouveau toi, You S3», ce qui laisserait entendre que la saison pourrait sortir en 2020!

La vidéo était accompagnée de la phrase: «À bientôt, voisine. You S3 arrive bientôt». Excitant!

On s'en doutait puisque Penn Badgley qui tient le rôle principal dans cette série s'était échappé en entrevue avant que la confirmation n'arrive! Lorsqu’il s’adressait au média Entertainment Tonight, Penn avait répondu à une question en disant: «Si j’ose dire, dans la troisième saison... Oh mon dieu!»

AFP

Réalisant immédiatement son erreur, il avait tenté de se reprendre en disant que ce n’était pas techniquement officiel, mais on sait maintenant que c'était vrai.

Est-ce que les livres suivent l’histoire?

You est basé sur les romans de l’auteure Caroline Kepnes. La saison 1 s’inspirait du premier livre, You, et la saison 2 du second roman, Hidden Bodies.

On sait que Caroline prévoit sortir deux autres livres. Le 3e, intitulé You Love Me devrait sortir en avril 2021.

YOU LOVE ME



has a stunning glowing cover.



4/6/21. pic.twitter.com/096QC1Z2nX — Caroline Kepnes (@CarolineKepnes) September 22, 2020

Dans celui-ci, Joe décide de devenir une meilleure personne et il est très fier de ne pas avoir sombré dans la folie comme plusieurs autres tueurs en série... On risque donc de voir Joe tenter sa chance à une vie normale, et on s'imagine que cela ne va pas se dérouler comme prévu!

À quoi peut-on s'attendre côté histoire pour You saison 3?

ATTENTION AUX SPOILERS POUR LES DEUX PREMIÈRES SAISONS DE YOU!

La saison 2 se termine en dévoilant que Joe (alias Will) et Love déménagent ensemble en banlieue alors que celle-ci est enceinte. On sait que Ellie est quelque part loin de Joe qui lui envoie de l’argent pour qu’elle survive.

Selon est théories, Ellie pourrait être de retour dans la saison 3 pour dévoiler la véritable identié des tueurs Joe et Love.

Quels personnages seront de retour dans You saison 3?

Penn Badgley et Victoria Pedretti seront de retour dans les rôles de Joe et Love.

Plusieurs croient aussi que Jenna Ortega pourrait reprendre son rôle de Ellie, mais ce n'est qu'une théorie!

Y aura-t-il de nouveaux personnages dans la saison 3 de You?

Le 18 novmbre 2020, le compte Twitter de la série a dévoilé que Tati Gabrielle, qu'on connaît pour son rôle de Prudence dans Chilling Adventures of Sabrina avait obtenu un rôle dans la saison 3 de You.

Tati jouera Marienne, une jeune femme intelligente qui travaille dans une librairie dans le même quartier que Love et Joe. On sent qu'elle va donner du fil à retorde à Joe!

Chilling Adventures of Sabrina fan-favorite Tati Gabrielle has joined the cast of You Season 3!



She'll play Marienne, a smart, no-nonsense librarian who lives in Joe & Love's neighborhood and doesn't let much get by her. pic.twitter.com/Pm9eEw8TM8 — Netflix Queue (@netflixqueue) November 18, 2020

On a aussi ENFIN su l'identité de la mystérieuse voisine que Joe observe à la toute fin de la saison 2!

Capture d'écran Netflix

Il s'agit de Natalie, une jeune femme qui a du succès dans sa vie sociale et professionnelle. Par contre, elle est prise dans un mariage pas très heureux avec un homme infidèle. Il est dit que Joe va tenter de découvrir la vérité derrière la relation entre Natalie et son mari.

Le personnage sera joué par l'actrice Michaela McManus qu'on a pu voir dans des émissions comme One Tree Hill et The Vampire Diaries.

Avant cela, le 15 octobre 2020, il avait été annoncé que deux nouveaux acteurs allaient se joindre à la distribution de la saison 3. Tout d'abord, Shalita Grant va jouer Sherry, une jeune maman influenceuse qui se lie d'amitié à Love. Par contre, elle est réellement une méchante fille qui fait semblant d'apprécier Love.

Ensuite, Travis VanWinkle joue Cary, un jeune homme riche qui invite Joe à se joindre à son cercle d'amis.

Quand va-t-elle sortir?

Les deux premières saisons à date sont sorties durant le temps des Fêtes, mais la production de la saison 3 de You a connu des délais causés par la pandémie.

Le tournage avait débuté en Février 2020, puis a pu reprendre à l'automne 2020 après une pause. Puis, l'auteure de la série, Sera Gamble a dévoilé une date approximative dans une story Instagram partagée le 22 avril 2021.

Capture d'écran Instagram

En répondant à un fan qui lui demande quand on peut s'attendre à voir la saison 3 de You, Sera a répondu «dans le 4e quart de 2021», on s'attend donc à une sortie en septembre, octobre, novembre ou décembre 2021.

Est-ce que la bande-annonce est sortie?

Pas encore, mais on l'attend avec impatience!

À noter que cet article sera mis à jour au fur et à mesure que les nouvelles sur la saison 3 de You seront dévoilées.

