Élément de base fait une grande vente jusqu'à 80% de rabais en entrepôt

ARRÊTEZ TOUT! La compagnie élément de base organise une immense vente allant de 50% à 80% de rabais et c’est l’occasion idéale de vous procurer les meubles de vos rêves!

Du 31 mars au 2 avril, une tonne d'items de l'entreprise montréalaise seront mis en vente à des prix doux afin de vous permettre de transformer votre salon (ou tout votre appartement) en véritable havre de paix.

L'entreprise élément de base organise sa vente d’entrepôt et liquide donc une foule de modèles de sofas et de tables de salon. Il y aura aussi en vente des produits de d’autres marques ayant servi lors de séances photo comme des tapis, des pots à plantes et autres accessoires décoratifs.

Sachez toutefois que durant la vente, la formule «premier arrivé, premier servi» sera de mise, alors ce n’est surtout pas l’temps de niaiser!

Des bouchées et des boissons seront servies sur place pour vous faire patienter... Les ventes précovid avaient attiré de nombreux acheteurs. Il est fort à parier que celle-ci sera très populaire après cette pause de deux ans.



edb warehouse

534, rue McCaffrey, Montréal

jeudi 31 mars - 10h à 20h

vendredi 1er avril - 10h à 20h

samedi 2 avril - 10h à 18h

