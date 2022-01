Saint-Valentin : 23 idées de cadeaux romantiques pour elle à moins de 30$

Partager







La Saint-Valetin arrive à grands pas et on a envie de faire changement des fleurs, du chocolat et des peluches. Voici des idées de cadeaux originales pour les femmes à offrir à la Saint-Valentin!

Si vous désirez impressionner votre partenaire avec un cadeau original, on a une foule d’idées peu dispendieuses pour vous.

Voici donc 23 idées de cadeaux pour femme à moins de 30 $ à offrir à la Saint-Valentin:

1. De la lingerie

Se sentir sexy, tout en étant confortable, quoi de plus romantique?

• À lire aussi: 13 bralettes à moins de 30$ à se procurer, ou offrir, pour la Saint-Valentin

2. Un jeu

Les jeux sont de belles opportunités de vous rapprocher et vous amuser lors des soirées à deux.

Courtoisie

Jeu de questions Our moments - Couples, 26$ sur Amazon

3. Un cahier à colorier de mandalas

Ces livres pour adultes permettent de relaxer, tout en exprimant sa créativité.

Courtoisie

Livre The Art of Mandalas, 7 $ sur Amazon

4. Des boucles d’oreilles

Ces anneaux sont des véritables passe-partout et bonus, ce sont les préférées de toutes les TikTokeuses.

Courtoisie

Anneaux dorés, 23$ sur Amazon

5. Un joli cadre

C'est un joli élément de décor et tu peux y ajouter une photo de vous deux à l'intérieur!

Courtoisie

Cadre Prisma en laiton de Umbra, 17$ - 20$ chez Indigo

6. Des chandelles

Rien de mieux pour relaxer qu'une belle bougie qui sent le rêve! Pourquoi ne pas en choisir une avec quelque chose de spécial, comme un message caché au fond du pot?

Courtoisie

Chandelle Hidden Message, 16$ chez Indigo

7. Un ensemble de produits de beauté

Des produits en version mini, c'est la façon idéale de découvrir une nouvelle marque!

Courtoisie

Coffret hydratant et crème contour des yeux éclat C Your Best Selfie de Ole Henriksen, 30$ chez Sephora

8. Un skin pour ordinateur

L'enveloppe d'ordinateur parfaite pour celle qui écoute des vidéos de tarot chaque mois et lit régulièrement sur les cristaux.

Crystal Macbook skin, 30$ chez Kase Me Design

9. Une couverture chaude

Parfait pour les frileuses ou pour celle avec qui se coller pour écouter un film.

Courtoisie

Jeté ''Diamant noir'', 30$ chez Linen Chest

10. Des masques pour le visage

Cet ensemble de masques à usage unique est l'occasion parfaite de prendre un moment pour soi et pour sa peau.

Courtoisie

Ensemble de masques Lapcos, 22 $ chez Anthropologie

11. Des bombes de bain coquines

La collection de bombes et produits de Saint-Valentin Lush fait un excellent cadeau pour un moment de détente ou pur un moment à deux.

Courtoisie

Bombe de bain Big eggplant,15$ chez Lush

12. Une plante facile d'entretien

Non seulement les plantes mettrons de la vie mais celle-ci a des feuilles épaisses en forme de coeur, c'est dans la thématique Saint-Valentin!

Courtoisie

Hoya Kerrii 4", 20$ sur Cactus en ligne

13. Une pince à cheveux

La pince à cheveux que toute personne aux cheveux longs se doit d'avoir peut faire un cadeau qui sera assurément apprécié.

Courtoisie

La grande pince couleur pop matte, 12$ chez Simons

14. Une tasse réutilisable

Sauver l'environnement avec style, c'est oui.

Courtoisie

Tasse en céramique Royal Doulton, 25$ chez La Baie

15. Un étui protecteur pour téléphone

Pour personnaliser son téléphone tout en le protégeant, rien n'est mieux qu'un bel étui. Encore mieux avec l'imprimé du moment!

Courtoisie

Étui Triple checkers, 18$ sur Etsy

16. Un collier discret

Ce collier léger s'agence bien à toutes les tenues et le petit cadenas va lui rappeler que votre amour éternel.

Collier mini-cadenas,12$ chez Simons

17. Des lunettes de soleil

Hiver comme été, il faut protéger nos yeux. Celle qui recevra une aussi jolie paire de lunettes soleil voudra les porter même en dedans.

Courtoisie

Lunettes de soleil Victoria, 15$ chez Nana The Brand

18. Le sac à main du moment

Ce petit sac est dans le mile pour faire plaisir à sa douce fashionista. Insérez-y ses bonbons préférés pour une surprise supplémentaire.

Courtoisie

Sac Adwytlan, en solde à 28$ chez Aldo

19. Un masque à lèvres

De cette façon, vous pourrez tous les deux bien vous hydrater les lèvres après une scéance de bisous.

Courtoisie

Masque de lèvres de nuit LANEIGE, 26$ chez Sephora

20. Un ensemble de détente

Offrir un petit «kit» mou mignon, c'est offrir la détente en même temps.

Courtoisie

Ensemble de détente pelucheux, haut 15$ en solde et bas 15$ en solde chez Dynamite

21. Un roman

Offrez une histoire d'amour pour faire plaisir aux romantiques.

La Chronique des Bridgerton tome 1, 25$ chez Indigo

22. Une crème à mains hydratante

Avec le lavage de mains fréquent, une douce et efficace crème hydratante est un cadeau précieux.

Courtoisie

Coffret de 4 crèmes à mains au beurre de karité, 15$ chez Yves Rocher

23. Une jolie tasse à café

Rien d'un mieux qu'un beau message pour se réveiller du bon pied à chaque matin.

Tasse en céramique «je t'aime», 17$ sur Etsy

Ne manquez pas nos dernières vidéos :

s