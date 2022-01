15 traits de personnalité des Verseau, les originaux du zodiaque

Partager







C'est enfin la saison des Verseau! Le moment est venu de célébrer ces gens nés entre le 21 janvier et le 19 février dont Ludivine Reding fait partie.

Si vous ou l'un de vos proches êtes Verseau, vous allez certainement reconnaître certains aspects de ces gens originaux et, parfois, carrément étranges!

Voici donc 15 traits de personnalité de la personne Verseau:

1. Elle a un talent artistique différent, genre les pastels gras, la céramique, ou un instrument de musique hors du commun.

2. Quand Jughead a dit «I’m weird, I’m a weirdo...», elle s’est sentie interpellée.

3. Elle a des idées qui vont à contre-courant de celles de la majorité des gens.

4. Quand on rencontre une personne Verseau, on est immédiatement attiré vers elle et on veut apprendre à la connaître.

5. Elle a toujours rêvé de faire un voyage humanitaire et/ou elle est du genre à faire des dons à une œuvre de charité.

6. Elle ne va pas révéler des détails sur sa vie privée facilement: elle aime son jardin secret.

7. La personne Verseau adore passer du temps seule pour pratiquer ses intérêts et faire du #selfcare.

8. Elle est elle-même à 100%, sans s’excuser ou essayer de changer pour les autres.

9. C’est la seule personne de ton entourage qui connaît toutes les nouvelles en politique ou en science.

10. Elle peut avoir l’air froide lorsque tu la rencontres pour la première fois, mais c’est tout simplement parce qu’elle cache ses émotions.

11. Elle vit dans la zone grise: pour elle, tout n'est pas noir ou blanc.

12. Malgré leur grande confiance, les Verseau ont tendance à trop s’en faire et à être anxieux.

13. En relation, elle est très indépendante et n’aime pas trop planifier.

14. Elle aimerait mieux mourir que d'entrer en confrontation avec quelqu’un qui a fait quelque chose qui ne lui plaît pas.

15. C’est l’ami(e) à qui tu peux TOUT dire parce que jamais, au grand jamais, une personne Verseau ne va te juger.

