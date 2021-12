Les 10 meilleurs illuminateurs de pharmacie pour un «glow» digne des stars

Partager







Pas besoin de payer très cher pour briller autant que nos les vedettes! Ceux et celles qui maquillent les célébrités ne jurent que par ces 10 illuminateurs à petit prix.

On le sait, la tendance du visage qui brille de mille feux est là pour rester. Par contre, lorsqu'on voit les illuminateurs à 40 $ proposés par les Youtubeurs, on se demande si on y tient réellement!

On a donc fouillé dans les listes et tutoriels de tous nos artistes maquilleurs favoris pour dénicher des options aussi efficaces que les plus dispendieuses, mais pour les budgets plus serrés.

Voici donc les 10 meilleurs illuminateurs trouvés en pharmacie:

1. Rehausseur d'éclat liquide Born to glow de Nyx, 14$ en ligne

La formule liquide de cet illuminateur permet de l'utiliser en base, mélangé à notre fond de teint, ou en touche finale pour un coup d'éclat!

2. Fard cuit de E.L.F. Cosmetics, 12$ chez Amazon

Cet illuminateur cuit donne un éclat doux et est d'un champagne très flatteur qui conviendra à plusieurs teints.

3. Illuminateur Megaglo de Wet'n'Wild, 14$ chez Amazon

Un favori des youtubeurs, cet illuminateur peu dispendieux donne un joli effet naturel. Certaines personnes en ligne l’ont même comparé à l’illuminateur Dior qui coûte, tenez vous bien, 62 $!

4. Illuminateur cuit Pure Nude de Essence, 5.50$ chez Pharmaprix

Illuminateur préféré de la beauty guru Allie Glines, cette formule cuite se fond dans la peau sans laisser de texture. On peut en appliquer une touche pour un effet subtil ou humidifier son pinceau pour un look aveuglant!

5. L'illuminateur Butter Highlighter de Physician’s Formula, 18$ chez Pharmaprix

La poudre bronzante de cette même marque est un produit adoré de plusieurs, alors la qualité de l’illuminateur n’est pas une surprise! Il s’appelle Butter (beurre) pour une raison, il hydrate la peau et a un fini velouté, et non pailleté.

6. L'illuminateur Master Chrome de Maybelline, 12$ chez Pharmaprix

Cet illuminateur est devenu culte grâce à ses excellentes notes en ligne. On peut y lire que c’est un excellent remplaçant aux dispendieuses palettes de Anastasia Beverly Hills, que c’est magnifique sur les teints clairs, et que c’est carrément le plus bel illuminateur que certaines personnes ont testé dans leur vie!

7. Illuminateur Stobe Light de Milani, 16,75$ chez Beauty Bay

Les critiques en ligne parlent d'elles-mêmes pour cet illuminateur. Des milliers de personnes lui ont donné une note de 10/10, le comparant aux produits des marques les plus dispendieuses.

8. Illuminateur liquide Rose Glow de Revlon, 17$ chez Walmart

Vendu comme une base de teint, cet illuminateur hydratant va vous donner un look bonne mine. Son côté rosé redonne instantanément une touche de couleur au visage, tout en brillant autant qu'un miroir.

9. Bâton de strobing Master de Maybelline, 11$ chez Amazon

Le bâton permet d'illuminer de façon précise certaines régions du visage plus stratégiques. On l'adore pour sa formule crémeuse et hydratante, et son éclat perlé.

10. Bâton Clean Fresh de Covergirl, 11$ chez Amazon

La gamme végane et naturelle de Covergirl offre un bâton illuminateur qui rafraîchit la peau du même coup. On l'applique avec le doigt en touche finale pour une peau resplendissante.

