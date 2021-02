15 films d’amour super romantiques à écouter à la Saint-Valentin

Partager







Que vous soyez seuls ou en couple, la soirée de la Saint-Valentin est l’occasion parfaite d’écouter un film d’amour qui nous fait rêver.

Que ce soit une comédie romantique ou plutôt un drame, en autant que deux personnages tombent éperdument en amour, on aime ça!

Pour faire changement de The Notebook...

Voici 15 incontournables films d’amour parfaits pour la St-Valentin:

1. To All the Boys : Always and Forever

La conclusion à la trilogie To All the Boys I’ve Loved Before sortira sur Netflix le 12 février 2021, donc juste à temps pour la Saint-Valentin. Dans celui-ci, la relation de Lara Jean et Peter va être testée alors qu'ils seront acceptés dans deux universités différentes.

2. After et After We Collided

Ce film basé sur la «fanfiction» du même nom raconte une histoire d’amour entre Tessa, une fille studieuse de bonne famille, et Hardin, un «bad boy» mystérieux. Vous pouvez même vous faire un petit marathon en écoutant le premier film, ainsi que sa suite, pour admirer Hardin durant plusieurs heures.

3. Crazy Stupid Love

Steve Carell joue un homme nouvellement séparé qui rencontre un séducteur interprété par Ryan Gosling. Ce dernier aide l’homme plus âgé à rencontrer des femmes puis, à sa propre surprise, tombe en amour avec une jeune femme jouée par Emma Stone. Cet RomCom hilarante et touchante va vous surprendre!

4. Five Feet Apart

Cole Sprouse est excellent dans ce film tragique qui démontre comment deux personnes vivant avec la fibrose kystique tombent en amour. Gardez une boîte de mouchoirs pas loin!

5. The Sun is Also a Star

Ce film est une histoire d’amour entre un grand romantique, Daniel (joué par Charles Melton de Riverdale), et une jeune femme plutôt terre à terre du nom de Natasha (Yara Shahidi). Leur idylle pourrait être écourtée par le fait que la famille de Natasha est menacée d’être déportée des États-Unis, mais la vie à d’autres plans.

6. Love, Simon

Lorsque Simon pourrait être révélé comme étant homosexuel par l’un de ses camarades de classe, il fera tout pour cacher sa sexualité. En se faisant, il tombe amoureux d’un correspondant anonyme, ce qui complique les choses!

7. Chemical Hearts

Basé sur le roman Nos cœurs en désaccord (Our Chemical Hearts) de Krystal Sutherland, ce film met en vedette Lili Reinhart de Riverdale. Elle joue Grace, une jeune fille mystérieuse qui change d'école où elle rencontre Henry, le rédacteur en chef du journal étudiant. Grand romantique qui n'a jamais été en amour, Henry est immédiatement fasciné par Grace.

8. Easy A

Mettant en vedette Emma Stone et Penn Badgley, Easy A suit Olive, une jeune femme qui voit sa réputation ruinée lorsque quelqu’un lance une rumeur sur elle. Elle décide d’assumer la rumeur et de faire comme si c’était vrai, ce qui suscite des réactions différentes de la part de ses amis, et de son «crush».

9. Crazy Rich Asians

Rachel et Nick sortent ensemble depuis 1 an lorsqu’ils partent à Shanghai rencontrer la famille de Nick pour la première fois. C’est là que Rachel réalise que son copain est vraiment très riche, et que sa famille est vraiment très... crazy.

10. Love, Rosie

Deux meilleurs amis depuis toujours, Rosie et Alex ne pourraient jamais s’imaginer être un couple... Jusqu’à ce qu’ils prennent des chemins différents et qu’ils réalisent tous deux qu’ils sont faits l’un pour l’autre.

11. Sing Street

Ce film qui se déroule en Irlande dans les années 80 raconte l’histoire d’un jeune garçon qui se part un groupe de musique pour impressionner une fille. C’est touchant, drôle, et la musique est très bonne!

12. Brooklyn

Saoirse Ronan joue Eilis, une jeune femme irlandaise qui quitte son pays pour aller vivre à New York. Là-bas, elle tombe en amour, mais tout sera remis en question lorsqu’elle devra retourner dans son pays d’origine suite à des problèmes familiaux.

13. That Awkward Moment

Dans cette RomCom légère, Zac Efron joue un séducteur de ces dames qui a un pacte de célibat avec ses deux meilleurs amis. Donc, alors qu’il rencontre une jeune femme qui l’intéresse beaucoup, il refuse d’entrer en relation avec elle. Lorsqu’il réalise que ses deux amis n’ont pas respecté le pacte, il devra voir s’il est trop tard pour sauver son histoire d’amour.

14. Stuck in Love

Un père de famille a de la difficulté à accepter que son ex femme soit en couple avec un homme plus jeune. En même temps, son fils (Nat Wolff) n’est pas capable de trouver le courage de parler à son crush à l’école et sa fille (Lily Collins), ne croit pas vraiment en l’amour. Lorsqu’elle va rencontrer Louis (Logan Lerman), sa vision des choses change.

15. Longshot

La meilleure comédie romantique de 2019 que personne n’a vu, Longshot raconte l’histoire d’amour improbable entre un journaliste déchu et une candidate à la présidence américaine. Le film a été tourné à Montréal et la chimie entre Seth Rogen et Charlize Theron vaut le détour!





