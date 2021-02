«Nouvel An chinois»: Votre horoscope pour 2021 selon votre signe chinois

Partager







Ce 12 février 2021, c’est le Nouvel An chinois et cette année, il se passe sous le signe du Boeuf!

On connaît tous notre signe astrologique selon les étoiles, mais l’horoscope chinois est tout aussi intéressant. Au lieu d'être déterminé en fonction du mois, de l'endroit et de l'heure de notre naissance, le signe chinois se fie à notre année de naissance. Comme dans l'astrologie qu'on connaît, l'horoscope chinois comprend 12 signes, dont le cycle change tous les 12 ans et qui sont représentés par des animaux.

Chaque année est associée à un élément, soit le métal, la terre, le bois, l'eau ou le feu. Par exemple, 2021 est l’année du boeuf de métal. Ceci veut dire que, généralement, cette année sera chanceuse, mais il faudra travailler fort et déterminer ce que la chance représente pour nous.

À titre indicatif, 2020 fut l'année du rat de métal, ce qui promettait d'être une année intense, confrontate et généralement négative pour tous. Bien que 2021 risque d'être un long fleuve tranquille, l'horoscope Chinois nous redonne espoir en 2022, l'année du Tigre d'eau. Celle-ci sannonce excitante et très active.

Vous pouvez déterminer votre signe et élément juste ici en anglais et en français.

Voici donc vos prédictions de 2021 selon votre signe Chinois:

Le Rat - 2020, 2008, 1996, 1984, 1972...

Adobe Stock

Le Rat et le Boeuf s'entendent bien, alors ceux qui sont nés sous ce signe vont avoir une belle année! Vous risquez d'avoir plusieurs belles opportunités tant fiancières que personnelles, et vous aurez aussi l'énergie pour tout accomplir.

Ce sera une année évolutive pour les Rats, mais il faudra y mettre le travail nécessaire et ne pas abandonner en cour de route.

Le Bœuf - 2021, 2009, 1997, 1985, 1973...

Adobe Stock

Selon la tradition, les gens du signe dans lequel l'année se déroulent ne seront pas les plus chanceux durant les prochains mois. Nés sous le signe du Boeuf, vous risquez de voir votre vie chamboulée en 2021 et plusieurs choses changer du tout au tout.

Pour survivre à tous ces changements, tournez-vous vers vos proches et donnez beaucoup d'amour à vos relations interpersonnelles.

Le Tigre - 2010, 1998, 1986, 1974...

Adobe Stock

Le Tigre est en quelque sorte le contraire du Boeuf dans l'horoscope Chinois. Là où le boeuf est travaillant et valorise la discipline, le Tigre préfère s'amuser, alors les gens nés sous ce signe risquent de trouver 2021 assez ardue.

Par contre, si vous apprennez à canaliser votre énergie rebelle vers quelque chose de productif, cette année pourrait être magique.

Le Lapin - 2011, 1999, 1987, 1975...

Adobe Stock

Cette année, les gens nés dans les années du Lapin vont tout ré-évaluer dans leurs vies. Ils risquent de prendre de grandes décisions, comme changer de travail. Les Lapins en couple vont se sentir enfin prêts à passer à la prochaine étape de leur relation.

En général, ce sera une année de prises de décisions, ce qui peut être épuisant ou, au contraire, très soulageant.

Le Dragon - 2012, 2000, 1988, 1976...

Adobe Stock

2021 sera sous le thème de la carrière pour les Dragons. Que ce soit récolter le fruit de votre travail acharné de 2020, ou encore un révélation de ce que vous voulez réellement faire dans la vie, ce sera grandiose.

Le risque pour les Dragons en 2021 est de vous en mettre trop sur les épaules d'un coup. Laissez-vous le temps de bien faire les choses!

Le Serpent - 2013, 2001, 1989, 1977...

Adobe Stock

Si vous êtes nés sous le signe du Serpent, il se peut que les deux dernières années de votre vie furent plutôt difficiles. Bonne nouvelle, selon la tradition Chinoise, l'année du Boeuf est toujours assez chanceuse pour les Serpents, surtout en amour!

Si vous êtes célibataires, vous risquez de rencontrer quelqu'un en 2021. Dans tous les cas, votre confiance en vous sera à son top et idéale pour les nouvelles rencontres!

Le Cheval - 2014, 2002, 1990, 1978...

Adobe Stock

2020 fut difficile pour les gens nés dans les années du Cheval puisque c'est le signe opposé au rat. Tout cela change en 2021 puisque ce sera une année chanceuse sur tous les points, mais surtout dans le domaine de la carrière, pour les Chevaux. Votre année professionnelle sera chargée, mais vous serez prêts à relever tous les défis.

Au lieu d'être impulsif en 2021, prenez votre temps pour vous appliquer sur ce que vous faites, et tout va s'emboîter parfaitement.

La Chèvre - 2015, 2003, 1991, 1979...

Adobe Stock

L'année s'annonce intense pour les natifs de la Chèvre, mais intense ne veut pas nécessairement dire mauvaise. Les gens de ce signe devront prendre de grandes décisions et accepter que tout peut changer d'un instant à l'autre. Il faudra faire de l'introspection.

Si les Chèvres sont prêts à faire le ménage dans leur vie, tant le ménage de leur espace de vie que celui dans leurs relations et choix professionnels, 2021 sera favorable.

Le Singe - 2016, 2004, 1992, 1980...

Adobe Stock

2021 s'annonce comme étant une année très chanceuse pour les Singes, et il ne faut pas avoir honte d'en profiter! Vous vous adaptez très bien à la nouvelle réalité dans laquelle nous vivons, et vous arrivez à évoluer et à connecter avec les autres comme jamais.

En plus de toute cette chance, les Singes vont vivre une évolution positive au niveau de leur spiritualité cette année.

Le Coq - 2017, 2005, 1993, 1981...

Adobe Stock

Le Coq sera un autre signe chanceux en 2021. Tout le travail accompli dans les dernières années va enfin porter fruit, et vous risquez de réaliser vos rêves. Rien de moins! Cette chance va aussi se transposer dans votre vie amoureuse où il y aura beaucoup de passion.

Si vous aviez un plan bien précis votre tête pour votre futur, celui-ci pourrait changer. Ouvrez votre esprit à ce changement car il sera favorable!

Le Chien - 2018, 2006, 1994, 1982...

Adobe Stock

2021 sera remplie d'aventures pour ceux qui sont nés sous le signe du Chien. La majorité de ces aventures seront favorables et vont vous permettre de rencontrer des personnes importantes dans votre vie! Vous serez par contre à risque de perdre de l'argent.

En général, les prochains mois seront chanceux pour les Chiens, surtout en amour. Si vous êtes célibataires depuis longtemps, cela pourrait enfin changer.

Le Cochon - 2019, 2007, 1995, 1983...

Adobe Stock

Les Cochons peuvent s'attendre à une belle année durant laquelle ils vont se découvrir. Ce sera un moment pour en apprendre plus sur qui ils sont réellement, et ce qu'ils veulent dans la vie, donnant une idée claire de quoi faire pour atteindre ses buts.

Socialement, ce sera aussi une belle année bien entourée, et vous aurez le support de vos proches si vous désirez du changement.

Xin Nian Hao!

