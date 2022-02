Ces 4 signes astrologiques auront une Saint-Valentin des plus torrides

Partager







Le 14 février arrive rapidement et malgré les temps étranges que nous vivons, certains d'entre nous vont passer une TRÈS belle journée de l'amour.

En 2022, la Saint-Valentin tombe en même temps qu'une pleine lune en Lion, promettant une dose de passion élevée. De plus, la planète de l'amour, Vénus, et celle du sexe, Mars, formeront un angle carré, promettant encore plus d'action et de proximité.

Selon Kyla Derkach, une astrologue qui s’est entretenue avec le site Bustle, 4 signes astraux auront Saint-Valentin torride et intense.

Envie de savoir si vous faites partie des chanceux de l’astrologie cette année?

Voici les 4 signes astrologiques qui vont passer une belle Saint-Valentin:

Bélier

Le 14 février, la lune se trouvera dans la 5e Maison des Bélier, celle qui régit les relations interpersonnelles. Ceci pourrait vouloir dire que certain.es Bélier célibataires vont trouver quelqu'un, et ceux qui sont en couples vivront plus de passion qu'à l'habitude lors de la fête de l'amour!

Que ce soit une relation qui s'officialise ou un renouveau avec votre partenaire de longue date, tout est possible.

Lion

Les Lion vont vivre beaucoup de passion en cette Saint-Valentin! Le tout concorde avec la lune qui sera pleine dans votre signe, venant illuminer tout ce qui concerne vos relations et vos émotions. Cela pourrait vouloir dire que vous allez enfin trouver les mots justes pour exprimer ce que vous ressentez.

De plus, le soleil se trouve en Verseau dans le secteur des relations sur votre carte du ciel, vous poussant à être authentique avec les autres.

Capricorne

L'excitant carré Vénus-Mars se trouve dans votre signe, chers.ères Capricorne, vous offrant un angle favorable pour vous sentir sexy et passionnels le 14 février. Cela va vous donner la motivation de révéler au grand jour vos désirs les plus enfouis.

En même temps, la lune se trouvera dans votre Maison des secrets et du jardin intérieur, vous poussant d'autant plus à vous dévoiler à l'autre.

Verseau

Les Verseau ne sont pas reconnus comme étant très romantiques, mais en ce 14 février, les planètes s'alignent pour changer cela. La lune se trouvera dans votre 7e Maison, celle des relations, vous permettant de bien communiquer avec votre partenaire.

L'énergie de la pleine lune en Lion va vous inspirer à être plus aventurier.ère en amour et, qui sait, peut-être même montrer un côté plus sentimental de vous-même!

Bonne Saint-Valentin à tous!

