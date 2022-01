Saint-Valentin: 16 idées originales de cadeaux à offrir à l’homme de sa vie

Partager







On le sait, ce n’est pas tout le monde qui s’échange des cadeaux lors de la Saint-Valentin, mais pour ceux qui souhaitent offrir une petite pensée à leur tendre moitié, on est là pour vous aider!

Parce que parfois, on est à court d’idées originales pour gâter l'autre quand la fête de l’amour arrive.

Voici donc 16 idées de cadeaux à offrir à son amoureux lors de la Saint-Valentin!

1. Écouteurs boutons SkullCandy, 100$ chez Best Buy

Ces écouteurs sont compatibles avec les appareils Bluetooth pour libérer l'être aimé de tout fil emmêlant.

2. Bonnet en laine d'agneau Rosin, 30$ chez Frank and Oak

Pour garder la tête du copain au chaud tout en lui conférant du style, c'est gagnant.

3. Chaussettes oeuvre de Basquiat de Stance, 30$ chez Simons

Des chaussettes, on en a tous besoin. Autant en offrir qui ont un maximum de style.

4. Manette de jeu pour Android Kishi de Razer, 70$ chez Best Buy

Pour le gamer dans ta vie, un appareil pour lui permettre de jouer à des jeux directement de son téléphone.

5. Parfum Boss The Scent Absolute pour lui, entre 90$ et 115$ chez Sephora

Avec ses notes de gingembre, de lavande, de maninka africaine exotique et de cuir, c’est le parfum masculin par excellence pour l’hiver!

6. Une boîte gastronomique ou du take-out de son resto préféré

Pourquoi ne pas lui offrir son resto préféré dans l'intimité de la maison?

7. Un disque vinyle de son artiste préféré, entre 20$ et 50$ sur Amazon

Initiez votre copain au vinyle en lui en procurant un de son artiste préféré! Et si vous vous sentez particulièrement généreuse, pourquoi ne pas lui offrir un tourne-disque également?

8. Kit d'outils à cocktail Premium, 90$ chez Monsieur Cocktail

Pour le chum qui aime concocter de bons cocktails pour vos soirées de plaisir, voilà un cadeau tout indiqué.

9. Sac de sport Osprey, 56$ chez Sports Experts

Remplacez son vieux sac à l'odeur douteuse avec ce modèle à la fois durable et indémodable.

10. Montre FitBit Versa, 219$ chez Sports Experts

Ceux qui sont fans du gym vont vouloir obtenir toutes leurs statistiques personnelles grâce à une montre intelligente qui permet de suivre ses entraînements à la minute près!

11. Crème de rasage Shaved Ice, 14$ à 27$ chez Lush

Cette crème rafraîchissante au menthol fera des miracles sur la peau.

12. Figurine The Mandalorian de Star Wars, 25$ sur Amazon

S’il est fan de Star Wars et surtout, de la série inspirée de cet univers et disponible sur Disney+ The Mandalorian, il va certainement adorer cette figurine de collection!

13. Cahier pour garder ses billets de concert, 20$ sur Amazon

Ce cahier permettra à votre amoureux de garder tous les précieux souvenirs de vos sorties ensemble: cinéma, concerts, matchs de soccer, etc.

14. Tasse pour le popcorn, 25$ sur Amazon

Si votre amoureux est un fan fini de popcorn, cette tasse pratique qui permet de réchauffer une portion individuelle de popcorn saura conquérir son cœur (et son estomac)!

15. Épingles The Office, 18 $ sur Etsy

Pour ajouter une petite touche spéciale à son sac à dos ou à sa veste en jeans!

16. Un séjour dans un Airbnb cool, prix varié

Rien de plus le fun que de partir en amoureux et d’explorer un nouvel endroit du Québec. Et pourquoi ne pas le faire dans une habitation originale, question de rendre l’expédition vraiment spéciale?

