Toutes les stars adoptent cette manucure parfaite pour la Saint-Valentin

Vous l’avez peut-être remarquée sur Lana Condor ou Joey King, la manucure avec des cœurs est partout ces derniers temps!

Aucune occasion n’est meilleure pour porter des cœurs sur ses ongles que la Saint-Valentin. C’est la fête de l’amour après tout!

On l’a vu sur plusieurs de nos célébrités favorites, mais toujours de façon discrète.

Voici donc comment porter la manucure de l’heure:

Comme Lana Condor

Pour célébrer To All the Boys: P.S. I Still Love You, celle qui joue Lara Jean s’est inspirée du film dans lequel elle joue pour sa manucure.

Lana portait des petits cœurs en 3D sur des ongles blancs.

Comme Joey King

Aux Emmys en 2019, l’actrice de The Kissing Booth portait elle aussi la tendance.

Similaire à Lana Condor, Joey portait aussi des petits cœurs sur un verni rose pâle nacré.

Comme Kylie Jenner

Le manucuriste de Kylie, Chaun Legend, a créé une forme de coeur en combinant l'annulaire et le majeur, à l'aide de diamant Swarovski.

Comme Dua Lipa

Les ongles de Dua sont sertis de jolis coeurs sur un fond violet parfait pour la Saint-Valentin!

En manucure française

Si vous préférez ce look, pourquoi ne pas faire du cœur le bout de votre manucure française! Un autre look qui a la cote pour la Saint-Valentin.

On peut aussi garder le principe, mais en changeant de teinte à chaque doigt.

En noir et blanc

Si vous n’êtes pas fan des rouges et des rosés, optez plutôt pour des ongles noirs avec un petit cœur discret.

À essayer!

