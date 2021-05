Voici où manger les meilleures pizzas hawaïennes dans le Grand Montréal

Partager







Pour ou contre la pizza hawaïenne?

Alors que plusieurs n'en reviennent juste pas que quelqu'un ait déjà pensé mettre des ananas sur une pizza, d'autres ne jurent que par cette combinaison audacieuse!

Pour ceux et celles qui tripent sur les pizzas hawaïennes, voici 8 endroits où en manger de très bonnes dans le Grand Montréal.

Ce restaurant propose pas une, mais deux pizzas hawaïennes sur son menu. La première est la «classique» composée de sauce tomate, jambon, ananas, mozzarella, mais avec des olives noires. L’autre est la Italian Hawaiien et le jambon est remplacé par du fromage bleu.

1223, Place Phillips, Montréal

L’un des établissements iconiques de Rosemont est sans aucun doute le restaurant Chez la Mère. Situé à l’extrémité est de la rue Masson, le resto propose un menu rempli de bons plats «confort food» dont de la pizza. L’Hawaïenne est disponible dans tous les formats et vous pouvez également vous la faire livrer!

4028, rue Masson, Montréal

L’une des meilleures pizzerias de Montréal se trouve sur la rue Saint-Denis et il s’agit du Dei Compari. Parmi le menu de 39 pizzas cuites au four à bois, vous trouverez une version hawaïenne des plus classiques : sauce tomate, jambon, ananas et fromage mozzarella.

1669, rue Saint-Denis, Montréal

Dans le McGill Ghetto se trouve la pizzeria Amélia’s qui existe depuis 1985. L’endroit propose un menu complet de pizzas dont une Hawaïenne dans la section des pizzas «signatures». À essayer!

201, rue Milton, Montréal

Cette populaire pizzeria de la Petite-Italie propose une version «funky» de la pizza hawaïenne. Celle de Stefano Faita et Michele Forgione est plutôt composée de sauce tomate, de jambon à l’érable fumé maison, d'ananas rôtis au four, d’huile épicée et de mozzarella di bufala du Québec.

6827, rue Saint-Dominique, Montréal

Cette pizzeria classique de Saint-Henri tient sur son menu une délicieuse pizza hawaïenne. En plus, vous pouvez la commander entière ou bien tout simplement en pointe!

4629, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Sur la Rive-Sud, l’une des meilleures pizzerias où trouver la pizza hawaïenne est sans aucun doute Como Pizzeria à Delson ou La Prairie. Elle est servie de la façon la plus classique soit avec de la sauce tomate, du jambon, des ananas et du fromage.

3, rue Principale Sud, Delson

577, boulevard Taschereau, La Prairie

Pour une bonne pizza hawaïenne dans Hochelaga-Maisonneuve, c’est au restaurant Heirlom que vous devriez aller. L'établissement propose une pizza avec sauce tomate, mozzarella, ananas frais, mais avec du bacon qui est fumé et une huile piquante.

3991, rue Ontario Est, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s