Voici quel type d’amoureux.se vous êtes selon votre signe astrologique

Chaque signe astrologique possède des caractéristiques particulières, et cela vaut autant pour la personnalité, que la façon dont on agit en amour!

En couple, certains signes seront très fidèles, alors que d’autres seront plus volatiles. Certains sont très romantiques, d’autres sont plus terre à terre.

Voici donc quel type d’amoureux(se) vous êtes, selon votre signe:

Bélier - Spontané

En couple, les Bélier sont le genre de personne à organiser des week-ends en amoureux ou des soirées au resto. Ils détestent la routine et veulent toujours impressionner leur partenaire.

Ils sont aussi du genre à avoir une nouvelle passion chaque semaine, alors il faut être prêt à suivre dans toutes sortes d’aventures!

Taureau - Casanier

Pour les Taureau, la soirée de date idéale est à la maison, avec un repas livré et une bonne série Netflix. Un peu le contraire des Bélier, en couple, ils aiment la routine et le confort.

Ils sont aussi très fidèles et vont rester très, très longtemps dans la même relation. Vous pouvez compter sur eux pour être présent, fiable et impliqué

Gémeaux - Impulsif

C’est bien connu, les Gémeaux ne sont pas les personnes les plus fiables du monde. Elles ont tendance à changer d’idée souvent et, en amour, cela fait qu’ils ont de la difficulté à se caser.

Leur impulsivité fait d’eux des compagnons avec qui vous ne vous ennuierez jamais. Il faut toutefois se préparer mentalement à ce qu’ils disparaissent un jour!

Cancer - Dévoué

Quand ils tombent en amour, les Cancer adorent prendre soin de l’élu de leur coeur. Si vous connaissez les «5 langages amoureux», celui des Cancer est de rendre des services.

Pour eux, faire la vaisselle ou donner un lift est l’équivalent d’un bouquet de fleurs pour d’autres. Puisqu’ils sont autant serviables, s’ils tombent sur la mauvaise personne, celle-ci peut profiter d’eux.

Lion - Tout ou rien

Puisqu'ils sont les grands intenses du Zodiaque, si une personne Lion vous choisit, sachez qu’elle sera à 100% impliquée dans votre relation. À l’opposé, si vous blessez une personne Lion, vous ne la verrez plus jamais de votre vie, tout simplement.

L’expression «ride or die» représente leur façon de voir l’amour. Ils seront complètement dévoués puisqu’ils ne voient pas le but de faire les choses à moitié.

Vierge - Organisateur

Pour ne pas dire «rushante», les Vierge ont tendance à prendre le contrôle dans leur relation. Pas dans le sens où ils veulent décider pour le partenaire, mais tout simplement parce qu’ils sont organisés.

Ils vont donc planifier les voyages, les soirées, et probablement installer un calendrier sur le frigo pour que vous n’oubliez plus jamais rien.

Balance - Romantique

Les gens Balance aiment se dépasser et impressionner, et cela implique aussi leurs relations amoureuses! Ils apprécient les petites attentions, tout autant que les grandes déclarations romantiques.

C’est bien simple, ajoutez des chandelles à votre souper ou offrez une petite lettre personnalisée en plus d’un cadeau de fête de et le tour sera joué!

Scorpion - Sensuel

Les Scorpion sont des personnes qui expriment souvent leur amour en touchant. Pour eux, les calins, bisous et l’affection physique sont très importants.

Ce sont aussi des gens qui forment des connexions émotionnelles très fortes alors on ne s’engage pas avec un Scorpion à moins d’être à 100% certain d’être prêt à s’investir dans une relation!

Sagittaire - Indépendant

En général, les Sagittaire sont des gens heureux et drôles qui attirent les regards de tous. Par contre, ils sont assez indépendants et aiment passer du temps seuls ou dans un plus petit groupe d’amis.

En couple, ils ne veulent pas se sentir étouffer et, si vous les laissez respirer, ils vont vous inclure naturellement dans leurs aventures.

Capricorne - Têtu

Quand les Capricorne veulent quelque chose, ils vont l’obtenir. Si vous êtes tombé dans l’oeil d’une personne de ce signe, sachez qu’elle fera tout pour vous avoir!

Monogames et un peu traditionnels, lorsque qu’un Capricorne a trouvé sa personne, il ne va jamais la laisser tomber.

Verseau - Pointilleux

Originaux et uniques, les Verseau ne sont pas faciles à satisfaire. Ils prennent du temps à s’ouvrir réellement à une autre personne, alors ils ne le font pas avec n’importe qui.

Si vous avez la chance de percer la carapace d’une personne Verseau, il ou elle fera un partenaire de vie incroyablement fidèle et intéressant, il faut seulement un peu de patience!

Poissons - Empathique

Proches de leurs émotions, les gens Poissons vont tout de suite sentir si leur partenaire ne va pas bien. Ils sont donc d’excellentes personnes sur qui compter et à qui se confier.

Oui, cela vient avec quelques sautes d’humeur, mais personne ne comprendra mieux vos états d’âme qu’une personne Poissons!

