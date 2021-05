Les 15 plus beaux bucket hats à porter cet été pour avoir du style

Partager







Une tendance claire continue de se démarquer en matière de couvre-chef pour la saison chaude de 2021 : le bucket hat est sur toute les têtes.

Si la tendance s’est d’abord manifestée il y a environ deux ans, le port du bucket hat, ou chapeau de pêcheur sera plus populaire que jamais en 2021!

C’est que cette année, la tendance a non seulement été adoptée en masse par les célébrités, mais également par les blogueuses et influenceuses du Québec comme ailleurs.

Les textures et imprimés préférés pour le chapeau varient : le jeans, la toile de coton, le cuir, le motif animal, la ratine, le tie-dye... on peut vraiment y aller selon ses envies et son style personnel.

En plus de cacher savamment nos «bad hair day» le chapeau de pêcheur est idéal à la plage, pour protéger notre visage et notre raie de cheveux des rayons brûlants du soleil.

Heureusement pour nous, une panoplie de magasins offre ce type de couvre-chef. Il est donc facile d’embarquer à pieds joints dans cette tendance!

Voici 15 bucket hats à se procurer pour la saison chaude à venir:

1. Chapeau pêcheur en coton de KQueenStar, 14$ chez Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

2. Chapeau de pêche en jeans, 12$ chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

3. Chapeau en nylon, 19$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

4. Chapeau en ratine, 19$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

5. Chapeau imprimé zébré de Feximzl, 17$ chez Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

6. Chapeau à imprimé hibiscus rétro de Roxy, 34$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

7. Chapeau de plage classique de IUAQDP, 9$ chez Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

8. Chapeau en cuir végane de Noize, en rabais à 32$ en ligne

Courtoisie

ACHETER ICI

9. Chapeau en velours côtelé, 19$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

10. Chapeau de pêche tie-dye, 12$ chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

11. Bucket hat de TNA, 25$ chez Aritzia

Courtoisie

ACHETER ICI

12. Chapeau de pêche en filet, 12$ chez Ardène

Courtoisie

ACHETER ICI

13. Chapeau Adicolor Trefoil de Adidas, 35$ chez ligne

Courtoisie

ACHETER ICI

14. Chapeau rétro arc-en-ciel de RipCurl, 38$ chez Simons

Courtoisie

ACHETER ICI

15. Chapeau de pêcheur tie-dye, 26$ chez Zara

Courtoisie

ACHETER ICI

