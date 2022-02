Les 15 meilleurs mascaras pour tous les budgets

Partager







Vous cherchez le meilleur mascara pour du volume? Waterproof? Avec un bon apport qualité/prix? On a répertorié les meilleurs pour vous.

On le sait, trouver son mascara idéal n’est pas tâche facile. On fait tellement d'essais erreurs et certains finissent par sécher au fond de notre trousse. Les facteurs à considérer quand on cherche le match parfait pour nos cils sont ceux-ci: Le type de formule, la forme et la grosseur de la brosse, la couleur et l'utilisation.

C’est pourquoi nous avons créé une liste de mascaras qui ont fait leurs preuves et qui pourront plaire à la majorité de gens.

Entre 5$ et 37$, voici les 15 meilleurs mascaras:

15. Lash Blast Clump Crusher de Covergirl

Prix: 8, 97$ chez Walmart

Effet: Volume amplifié

Pourquoi on l’aime: Déjà, on aime le mégavolume et la formule résistante à l'eau. La brosse en caoutchouc est incurvée et ça rend l'application agréable. Le plus du Lash Blast Clump Crusher est qu'il est offert en plusieurs teintes pour celles qui désirent choisir l'intensité de leur mascara.

14. Lash Princess de Essence

Prix: 5$ chez Pharmaprix

Effet: Définition et volume

Pourquoi on l’aime: Le mascara Lash Princess offre une définition des cils et un effet allongeant pour des cils à l'infini, sans ternir ou s'effriter au fil de la journée. En plus, la compagnie Essence cosmetic est abordable et sans cruauté animale.

13. Liquid lash extension de Thrive Causemetics

Prix: 24$ sur Thrive Causemetics

Effet: Formule revitalisante, courbante et allongeante

Pourquoi on l’aime: Le Liquid lash extension contient de l'hyaluronate de sodium, un dérivé de l'acide hyaluronique, qu'on aime de plus en plus intégrer dans notre routine beauté. La formule est 100% naturelle et on peut ajouter du produit selon nos envies, sans grumeaux!

12. Great Lash Mascara de Maybelline

Prix: 8$ chez Pharmaprix

Effet: Pigmentation et volume

Pourquoi on l’aime: Un classique depuis 45 ans! Doux pour le budget et une formulation qui convient à une application quotidienne pour rehausser le regard et allonger les cils.

11. They're Real! de Benefit

Prix: 36$ chez Sephora

Effet: Courbant et allongeant

Pourquoi on l’aime: They're Real! est un des produits meilleurs vendeurs de la marque Benefit puisqu'il tient sa promesse et ce, toute la journée. L'applicateur a des poils jusqu'à la pointe de la brosse pour atteindre tous les cils.

Il tient si bien qu'il faut un démaquillant puissant pour l'enlever. La tâche peut être un peu ardue.

10. The Falsies Volume Express de Maybelline

Prix: 9,99$ en solde à 6,98$ sur Amazon

Effet: Volume et longueur

Pourquoi on l’aime: Comme son nom l'indique, The Falsies de Maybelline aide à obtenir un effet plein volume, comme des faux cils.

9. Lash Idôle de Lancôme

Prix: 36$ chez La Baie

Effet: Volume et lift

Pourquoi on l’aime: La brosse incurvée contient plus de 360 micro-poils qui iront chercher jusqu'aux cils les plus courts et difficiles à atteindre. Une formule qui donnera un résultat défini et un regard intense.

8. Limitless Lash de Ilia

Prix: 37$ chez Sephora

Effet: Léger et définition

Pourquoi on l’aime: Des cils naturels, mais en mieux. Le Limitless est formulé d'ingrédients à 99% dérivés de produits naturels et est bon pour une utilisation au quotidien. Les cils sont sans grumeaux et bien définis. On aime aussi la brosse: Un côté est conçu pour maquiller les cils et l'autre pour les séparer.

7. Lights, Camera, Splashes! de Tarte (Waterproof)

Prix: 32$ chez Sephora

Effet: Volume et longueur, mais version waterproof.

Pourquoi on l’aime: Si vous cherchez un mascara à l’épreuve l'eau et de tout (larmes, pluie, baignade), c’est celui qu’il vous faut! Pas de compromis par contre : l’effet sera tout aussi glam, volumineux et allongeant que la version pas waterproof! De plus, il est idéal pour les yeux sensibles.

N’oubliez pas qu’il faut un démaquillant avec de l’huile pour se débarrasser d’un mascara à l’épreuve de l’eau, mais ce type de démaquillants ne sont pas adéquats pour ceux qui ont un «lash lift» ou des extensions de cils.

6. Telescopic Mascara de L’Oréal

Prix: 9,96$ sur amazon.ca

Effet: Longueur et définition.

Pourquoi on l’aime: Sa petite brosse mince permet d’allonger les cils sans jamais se retrouver avec un effet pattes-d’araignée. En plus, la formule est hydratante, on s’assure donc d’un look brillant et non poudré.

5. Rise de Milk Makeup

Prix: 37$ chez Sephora

Effet: courbant, liftant et allongeant

Pourquoi on l’aime: Cette nouveauté se taille une place dans les favoris par son effet courbant mais aussi le volume qu'il procure. Les poils de la brosse se croisent légèrement, ce qui permet d'aller chercher chaque cil à la racine.

4. Lash Paradise L’Oréal

Prix: 11,96$ sur amazon.ca

Effet: Volume et douceur.

Pourquoi on l’aime: Vous avez probablement entendu parler du mascara Better Than Sex de Too Faced. Adulé de plusieurs, on préfère le Lash Paradise qui remplace ce tube culte à une fraction du prix! Volume dramatique et cils noir profond garantis!

3. Make long and curl de Kiss Me Heroine

Prix: 25,29$ sur Amazon

Effet: Gainant et très pigmenté

Pourquoi on l’aime: Les produits coréens ont leur heure de gloire et ce mascara est au sommet. Il possède une fibre qui entoure les cils pour les allonger et procurer un regard intense. La formule est aquarésistante. C'est pratique pour toutes vos activités mais il peut être difficile à enlever.

2. Better than sex waterproof de Too faced

Prix: 36$ chez Sephora

Effet: Volumisant, recourbant et allongeant

Pourquoi on l’aime: Le Better than sex de Too Faced s'est fait une réputation de favori auprès des consommatrices. Il répond aux promesses qu'on lui confère, c'est son secret. Il est offert en version de base et résistante à l'eau, selon vos besoins.

1. Full Frontal Volume Mascara de Fenty Beauty

Prix: 32$ en solde à 16$ chez Sephora

Effet: Volume, longueur, courbe

Pourquoi on l’aime: Ce mascara de la compagnie de cosmétiques de Rihanna permet une ligne de cils en éventail pleine longueur. Chaque cil est pris en charge avec la brosse à deux côtés pour gainer et définir. Ce mascara agrandit le regard.

