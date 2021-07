«Sex Education» saison 3: Voyez la première bande-annonce

Partager







La série britannique Sex Education suit Otis et les élèves de Moordale depuis 2 saisons déjà, et les fans de la série en redemandent!

Puisque la première saison a connu un immense succès, ce n’était pas surprenant qu’une suite soit confirmée. Par contre, puisque Netflix a la fâcheuse habitude d’annuler ses séries après 2 saisons, les fans avaient peur que Sex Education ne connaisse pas de suite.

Voici donc tout ce qu’on sait sur la saison 3 de Sex Education:

Est-ce que c’est confirmé?

Oui! Le 10 janvier 2020, le compte de Netflix UK a publié une série de mèmes pour annoncer que l’émission aurait, en effet, droit à une saison 3.

Est-ce que le tournage est commencé?

Après un retard causé par la pandémie de la COVID-19, la production a pu reprendre enfin en septembre 2020.

Dans une vidéo publiée sur Instagram pour annoncer la reprise du tournage, on peut voir la majorité des acteurs principaux se préparant à reprendre le boulot. Excitant!

Qui sera de retour?

Selon la vidéo ainsi que les différentes publications Instagram de la part des acteurs, tous les principaux personnages seront de retour. Cela inclut Asa Butterfield (Otis), Gillian Anderson (Jean), Ncuti Gatwa (Eric), Emma Mackey (Maeve), Connor Swindells (Adam), Kedar Williams-Stirling (Jackson Marchetti), Aimee Lou Wood (Aimee) et Patricia Allison (Ola).

On a aussi pu apercevoir certains acteurs de soutien, comme Chris Jenks qui joue Steve, Jojo Macari (Kylie), Chinenye Ezeudu (Viv), Tanya Reynolds (Lily), Chaneil Kular (Anwar) et Alistair Petrie (Mr. Groff), dans la vidéo.

Sami Outalbali, qui joue Rahim, ainsi que George Robinson, qui joue Isaac, seront probablement eux aussi de la partie puisqu’ils sont devenus très importants dans la saison 2.

Est-ce qu’il y aura de nouveaux personnages?

Le 24 septembre 2020, il a été annoncé que 3 nouveaux acteurs allaient se joindre à la production! Les voici.

Jemima Kirke (Girls) joue Hope, la nouvelle directrice de l'école Moordale.

Jason Isaacs (The OA, Harry Potter) sera Peter Groff, le grand frère plus riche et moins modeste de Mr. Groff.

Dua Saleh joue Cal, un.e nouvel.le étudiant.e non-binaire de Moordale qui ne s'entend pas bien avec Hope.

Quelle sera l’histoire?

Si vous n’avez pas terminé la saison 2, cessez de lire immédiatement!

Le dernier épisode a laissé plusieurs histoires ouvertes. L'une des plus grandes surprises reste la grossesse de Jean, la mère d'Otis! On a aussi hâte de voir comment Rahim va réagir à sa rupture avec Eric, et si celui-ci et Adam vont continuer de s’afficher.

Maeve semble se rapprocher de son voisin Isaac, mais elle ne sait pas que Otis a des sentiments pour elle puisque Isaac a supprimé son message vocal. Peut-être qu’Otis va se rapprocher de Ruby? Qui sait.

La nouvelle relation entre Lily et Ola risque aussi de devenir un sujet important dans la saison 3, tout comme la santé mentale de Jackson ainsi que la situation familiale de Maeve.

De plus, on se demande si Otis va continuer de donner des conseils à ses collègues de classe puisque sa mère a découvert ceci et elle n’approuve pas du tout.

Ça promet!

Quand la saison 3 sera-t-elle diffusée sur Netflix?

C'est officiel, Sex Education sera de retour dès le 17 septembre 2021.

Avons-nous une bande-annonce?

Le 19 juillet 2021, Netflix a finalement dévoilé une première bande-annonce. Dans celle-ci, on peut voir les étudiants de Moordale vanter les mérites de l'établissement dans une vidéo promo pour l'école.

Cela nous permet de retrouver nos personnages favoris, mais aussi d'en découvrir plus sur Hope Haddon, la nouvelle directrice de l'école.

On a trop hâte!

