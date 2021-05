«Stranger Things» saison 4: Voici les premières images de la suite tant attendue

Partager







*ATTENTION: CE TEXTE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS SUR LA SAISON 3 DE STRANGER THINGS.

Cela fait près d'un an que les fans n'ont eu aucune nouvelle de la saison 4 de Stranger Things. Bonne nouvelle, nous avons maintenant droit à une courte bande-annonce de style «teaser», et cela s'annonçe «creepy» comme tout!

Pour nous faire patienter avant la sortie des nouveaux épisodes de Stranger Things, on a beaucoup de détails et de théories sur ce qui s’en vient à Hawkins, Indiana.

Voici donc tout ce qu’on sait sur la saison 4 de Stranger Things:

Est-ce que le tournage de Stranger Things 4 a été affecté par la pandémie ?

Malheureusement, oui. Le tournage qui avait commencé en mars 2020 a rapidement été suspendu. À ce moment là, les acteurs étaient confiants que le tout pourrait reprendre assez vite et que les épisodes sortiraient au début 2021.

Heureusement, le tournage a pu reprendre à l'automne 2020, mais cela a repoussé grandement la date de sortie.

meanwhile in the upside down... pic.twitter.com/BtPlMjy0pS — Stranger Things (@Stranger_Things) October 1, 2020

La date de sortie de la saison 4 de Stranger Things

On ne connaît pas encore la date officielle suite aux délais causés par la pandémie. En avril 2021, l'acteur Finn Wolfhard a dit qu'il espérait que la nouvelle saison puisse sortir «quelque part l'année prochaine». On ne sait pas s'il voulait dire 2022 ou 2021, mais nous espérons que cela soit plus tôt que tard!

La bande-annonce de Stranger Things saison 4

Le 14 février 2020, l'acteur David Harbour, qui joue Hopper, a partagé les premières images de la saison 4.

Celles-ci révèlent que Hopper sera de retour, et qu'il est présentement en Russie, une excellente nouvelle pour les fans.

Puis, le 6 mai 2021, plus d'un an après les premières images, une seconde bande-annonce fut dévoilée!

Dans celle-ci, on peut entendre la voix de Dr. Brenner, l'homme qui a expérimenté sur Eleven et 10 autres enfants. Cela laisse entendre qu'on va enfin en savoir plus sur l'histoire d'Eleven et comment elle a obtenu ses pouvoirs.

Bien que tout pointe vers un «flashback» puisque le Dr. Brenner semble avoir été tué dans la saison 1, il ne faut pas écarter la possibilité que cela soit une nouvelle scène et que Eleven ait été kidnappée. À suivre!

La veille, on avait eu droit à une mystérieuse vidéo sur YouTube montrant une salle de contrôle remplie de caméras de surveillance. Sur celles-ci apparaissent sporadiquement des images d'objets qu'on peut voir dans la bande-annonce partagée sur Instagram, mais couverts de sang...

Intriguant!

Quels acteurs seront de retour dans la saison 4 de Stranger Things?

On se souvient qu'à la fin de la saison 3, on voit la famille Byers quitter la ville avec Eleven...

Par contre, on sait tous les personnages principaux seront de retour, soit: Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Robin (Maya Hawke), et Joyce (Winona Ryder).

Erica (Priah Ferguson) sera elle aussi de retour et son rôle sera plus présent que dans la saison 3. Selon la toute nouvelle bande-annonce, on risque de revoir aussi Dr. Brenner (Matthew Modine).

Chief Hopper semblait avoir perdu la vie dans l’explosion du dernier épisode, mais on sait maintenant qu'il sera de retour! Reste à savoir ce qui s'est réellement déroulé... La scène après le générique montrait des Russes qui parlaient de «The American», cela suggère donc que Hopper a été kidnappé.

Certains croyaient que le fameux «American» dont les Russes parlent était Billy, qui n’a pas survécu lui aussi à la saison 3, mais on sait maintenant que non.

Qui sont les nouveaux personnages dans Stranger Things saison 4?

En novembre dernier, 8 nouveaux personnages ont été annoncés sur le compte Instagram officiel de la série. Les voici:

Victor Creel (Robert Englund), un homme troublé et intimidant enfermé dans un hôpital psychiatrique.

Argyle (Eduardo Franco), un jeune livreur de pizza qui deviendra le nouveau BFF de Jonathan.

Peter Ballard (Jamie Campbell Bower), un gentil préposé à l'hôpital psychiatrique.

Lt. Colonel Sullivan (Sherman Augustus), un policier pragmatique qui croit savoir comment éliminer les forces diaboliques à Hawkins.

Jason Carver (Mason Dye), un riche athlète qui sort avec la fille la plus populaire de l'école.

Dimitri (Tom Wlaschiha), un gentil et charmant garde de prison Russe.

Yuri (Nikola Djuricko), un contrebandier Russe connu pour son sens de l'humour douteux et son amour pour l'argent.

Eddie Munson (Joseph Quinn), le président du club de D&D à l'école secondaire de Hawkins.

Quelle sera l'histoire de la saison 4 de Stranger Things?

Les Duffer ont aussi mentionné vouloir explorer plus loin qu'Hawkins pour la prochaine saison. Ce serait logique puisque les Byers ont déménagé! De plus, après 3 saisons qui se sont déroulées seulement dans la ville fictive en Indiana, ce serait intéressant de voir un autre paysage.

David Harbour, qui joue Hopper, a avoué en entrevue que la saison 4 allait révéler de grandes choses sur le passé de son personnage. Plus précisément, sur les 3 boîtes que Eleven a trouvé dans le grenier qui sont identifiées comme «Dad» (père), «Vietnam» et «New York».

L'acteur a avoué qu'il connaît ces informations depuis le tout début de la série, et qu'il a très hâte d'enfin pouvoir partager le tout avec les téléspectateurs.

Joe Keery, qui joue Steve, a aussi expliqué que cela allait être la saison la plus terrifiante jusqu'à maintenant. On se demande comment ça peut faire plus peur que la saison 3...

Est-ce que la saison 4 de Stranger Things sera la dernière saison?

Les frères Duffer, les créateurs de la série, ont mentionné avoir déjà l’histoire pour la saison 4, et potentiellement une autre après cela. Mais ils ne veulent pas faire durer l’émission trop longtemps inutilement, donc on s'attend à 5 saisons.

On vous tient au courant lorsqu'il y aura plus de détails!

