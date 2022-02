Vous ne voudrez plus jamais quitter ces leggings à 30$ qui font des fesses d'enfer

Partager







Quand vient le temps de magasiner une paire de leggings, on se retrouve devant un choix quasi infini et il peut être difficile de faire un choix éclairé.

Les fitbabes sont plusieurs à recommander les leggings de la marque Gymshark, disponibles en ligne seulement. Si on adore le look seamless de ces modèles, on aime un peu moins leur prix de 70$, qui peut parfois faire un bon trou dans notre compte en banque.

Avec la réouverture des gyms, nous sommes plusieurs à vouloir s'équiper d'une nouvelle paire!

C’est pourquoi ces leggings, à 30$ sur Amazon et qui sont des dupes des modèles seamless de GymShark, sont vraiment intéressants pour celles qui ont moins de budget, mais adorent le look classique de la marque préférée des fitbabes.

Les utilisateurs mentionnent que ce sont des leggings de compression qui ont aussi un effet liftant dans la région du fessier!

Ils sont offerts en 38 couleurs et designs: il y en a pour tous les goûts! À agencer avec un haut écourté pour créer le parfait outfit de gym! Voyez toute la sélection par ici.

On aime aussi ce modèle à 32$ sur Amazon qui offre un design plus épuré, mais le même effet liftant au niveau du derrière.

Celui-ci est aussi offert en une tonne de couleurs différentes à découvrir juste ici.

On adore!

