15 mythes sur le sexe que vous avez probablement déjà entendus

On a tous déjà entendu des faits sur le sexe qui semblaient farfelus, et c’est parce qu’ils le sont!

On démêle le vrai du faux.

Voici 15 mythes sur le sexe qu’il faut cesser de croire immédiatement:

1. On peut rester coincés si on fait l’amour dans un spa

La vérité, c’est que l’eau peut faire disparaître la lubrification naturelle du vagin, ce qui peut rendre l’expérience un peu plus difficile, mais pas de là à rester coincés!

De plus, n’oubliez pas que l’eau n’est PAS un moyen de contraception et vous pouvez tout de même tomber enceinte.

2. Faire l’amour est gênant

Non! Faire l’amour est un acte plaisant entre deux personnes consentantes. Ce n’est pas une chose dont il faut avoir honte et il ne faut jamais juger quelqu’un qui est actif sexuellement.

3. Les moyens de contraception protègent de tout

Malheureusement, non. Pour ce qui est des maladies transmises sexuellement, le condom est la manière la plus efficace, mais elle n’est pas à l’épreuve de tout. Certaines maladies peuvent être transmises oralement, ou par une plaie ouverte.

Pour la grossesse, il existe des méthodes avec ou sans hormones, mais rien n’est sans aucun risque. Cela ne veut pas dire qu’il faut paniquer, lorsqu’on se fait tester et on se protège, tout va bien aller!

4. Les préliminaires ne comptent pas vraiment

Dans le sexe, il n'y a pas que la pénétration qui compte. Pour plusieurs, les préliminaires sont tout aussi importants, voire un acte sexuel à part entière! Pour plusieurs couples, la pénétration n'est pas nécessairement possible, ou quelque chose de plaisant et leur vie sexuelle est tout aussi satisfaisante.

Dans tous les cas, il faut communiquer avec son ou sa partenaire pour déterminer ce qu’il ou elle aime.

5. C’est comme dans les films

Eh non. Ce n’est jamais aussi rapide pour que les deux personnes aient un orgasme (et souvent pas en même temps!), et ce n’est pas aussi beau et romantique! En fait, cela dépend pour tout le monde et pour chaque occasion.

Parlant de films, il en est de même pour les films pornos: on vous rappelle que ce sont généralement des corps irréalistes et des réactions exagérées.

6. Les hommes sont plus sexuels que les femmes

Tout dépend des individus, et non de votre genre. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme que vous êtes obsédés par le sexe, et les femmes n'ont pas à être prudes.

Ce sont des stéréotypes et, encore une fois, cela dépend pour tout le monde.

7. Parfois, non veut dire oui

On voit cette scène souvent dans les films: une femme refuse les avances d’un homme, mais lorsqu’il insiste, elle est soudainement emparée d’un désir profond.

FAUX! Avant d’embrasser ou de toucher une personne, on demande toujours si c’est correct.

Si la personne dit «oui», go! Si la personne dit «non», «je ne suis pas certaine» ou si la personne ne dit rien, on cesse immédiatement.

8. On peut tomber enceinte même s'il n’y a pas de pénétration

La grossesse arrive lorsqu’il y a pénétration, plus précisément, quand il y a éjaculation dans le vagin, ou près de la vulve. Même si l’homme n’éjacule pas dans le vagin, il peut y avoir des spermatozoïdes dans le liquide pré-éjaculatoire et donc, y avoir une grossesse.

Mais vous ne pouvez pas tomber enceinte s’il y a du sperme sur la cuvette ou dans l’eau de la piscine, et pas non plus si vous faites du sexe oral... OK?

9. Les femmes sont «vaginales» ou «clitoridiennes»

En fait, peu de femmes peuvent atteindre l’orgasme tout simplement par la pénétration: entre 25% et 40%. Le point central du plaisir féminin est le clitoris, mais il est plus gros que la petite boule qu’on peut voir! Il possède aussi des terminaisons nerveuses dans le vagin, un peu comme la forme d’un diapason.

Fiona Tung / The Vasity

Dans tous les cas, le fait de stimuler le clitoris pendant la pénétration facilite l’orgasme!

10. Il faut absolument avoir un orgasme

Plusieurs ont l’impression que si l'un des deux partenaires n’atteint pas l’orgasme, le sexe est raté. En fait, l’acte peut être très plaisant même s’il n’y a pas d’orgasme à la fin!

Par contre, si vous voulez atteindre l’orgasme, mais en êtes incapable, cela peut vouloir dire plusieurs choses. Parlez-en à votre partenaire et, si besoin, à un professionnel de la santé.

11. La virginité est importante ou a une valeur

On se fait souvent casser les oreilles avec l’importance de quand et comment on doit perdre notre virginité, surtout si on est une fille. Cela dépend pour tout le monde, pour certains, c’est un événement plus important que pour d’autres.

Mais la vérité, c’est que la première fois doit tout simplement être avec quelqu’un avec qui vous êtes confortable. Ne vous mettez pas de pression, ce sera probablement un peu nul... Oh et, dernier rappel, une fille qui n’est pas vierge est aussi désirable qu’une qui l’est.

12. Les femmes ne se masturbent pas

Spoiler alert: oui elles le font! De plus, la masturbation est très importante pour découvrir ce qu’on aime.

De cette façon, on peut communiquer avec notre partenaire et rendre l’expérience encore plus plaisante!

13. Le vagin peut devenir lousse si tu fais «trop» l’amour

Ou si le pénis est trop gros, ou après un accouchement... C’est tout simplement faux! Le vagin est composé de muscles élastiques, un peu comme notre bouche!

On a beau ouvrir notre bouche 1000 fois et étirer les coins, elle va toujours reprendre sa forme initiale. Même chose pour le vagin.

14. Trop se masturber enlève l’envie de faire l’amour

Au contraire! La masturbation augmente le désir sexuel, ainsi que la lubrification chez les femmes et les fonctions érectiles chez les hommes.

Par contre, si cela devient une obsession, c’est là que cela peut causer un problème. Mais lorsque c’est pratiqué de façon modérée (par exemple, une fois par jour), cela peut aider notre humeur, notre sommeil, notre relaxation et notre vie sexuelle!

15. La grosseur du pénis est importante

Probablement à cause de la pornographie, la perception de l’importance du pénis est souvent démesurée. La majorité des femmes hétérosexuelles vous diront que ce n’est pas vraiment important, et que trop gros ne veut pas dire mieux!

De plus, on se souvient que la stimulation du clitoris est primordiale pour l’orgasme: c’est souvent avec la bouche, les doigts ou un jouet qu’on le stimule.

