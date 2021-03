La collection de Pâques de Lush est si adorable qu'on veut la manger

Partager







Pour remplacer les classiques cocos de Pâques, la compagnie Lush offre des options éthiques et adorables!

On adore toujours les collections spéciales de Lush. Surtout parce que ce sont des produits excellents, mais aussi parce que la créativité derrière chaque nouvelle collection saisonnière nous impressionne toujours.

Pour Pâques, on a droit à une sélection de savons, bombes de bain et autres produits tous plus mignons les uns que les autres, dont certains inspirés par les comptines, poèmes et contes de notre enfance. Adorable!

Voici la collection Pâques 2021 de Lush:

1. Savon Avo Good Easter (11,95$)

Que ce soit pour les mains ou le corps, ce pain contient de l’avocat pour hydrater, et de la bergamote pour vivifier.

2. Bombe pour le bain fondante Golden Egg (7,45$)

Un bain hydratant à l’huile essentielle d'orange et au beurre de cacao avec un parfum sucré de caramel, mais aussi brillant, grâce aux paillettes sans plastique. Ça nous parle! Bonus, lorsqu'il se dissout, les couleurs vont vous surprendre.

3. Bombe pour le bain Follow The White Rabbit (5,95$)

Suivez ce lapin sucré pour prendre des bains colorés et rafraîchissants au parfum fruité. Il contient un mélange sucré et vivifiant d’huiles essentielles de citron, de bergamote et de buchu pour lui conférer des notes fraîches et fruitées.

4. Bombe pour le bain Humpty Dumpty (9,95$)

Humpty Dumpty a une surprise pour vous : il y a une bombe pour le bain supplémentaire à l’intérieur! Son mélange alléchant d’huiles essentielles de bergamote et d’orange du Brésil crée un parfum qui évoque le caramel.

5. Bombe pour le bain Eggy Wegg (7,45$)

Cette bombe végane comprend de ’huile essentielle de citron de Sicile vivifiante et de l’huile essentielle de menthe verte rafraîchissante pour vous donner l’énergie d’affronter la journée.

6. Pain moussant réutilisable Singing Daffodil (6,95$)

Agitez cette jonquille dans l’eau du bain pour faire des bulles. Son parfum floral à l’absolu d’immortelle et aux huiles essentielles de tagète et d’ylang-ylang vous mettra dans l’ambiance pour accueillir le printemps.

7. Beurre corporel Walter Bunny (10,95$)

Rempli de beurre de murumuru soyeux et de beurre de karité équitable, Walter Bunny est adorablement adoucissant. Il contient de la farine de maïs pour éliminer la peau sèche en douceur et un mélange fragrant de poudre de cacao, d’absolu de cacao et de vanille pour parfumer la peau d’une fragrance sucrée et délicate.

8. Savon Muddy Carrots (7,95$)

Chaque tranche contient un triangle de savon à la carotte crémeux entouré d’un mélange de savon à la boue. La carotte vient illuminer naturellement la peau, alors que la boue nettoie en profondeur et élimine l'excédent de sébum.

9. Bombe pour le bain The Owl And The Pussycat (10,95$)

Cette bombe sucrée contient de l'extrait de gardénia, de la crème de tartre et de l’agar-agar et de la carragheen pour adoucir la peau et l’eau du bain.

10. Bombe pour le bain Flamingo Egg (7,95$)

Ce coco garni de sel de mer se dissout en tourbillons roses et bleus qui virevoltent sur des eaux mauves au parfum de barbe à papa. Le parfum provient des huiles essentielles de vétiver et de citron de Sicile et à la résine de labdanum.

Toute la collection est disponible en magasins et en ligne dès maintenant. Miam !

