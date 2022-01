Voici à quoi ressemblent ces 30 vedettes sans maquillage

Partager







La maquillage est quelque chose d'amusant que plusieurs vedettes et personnalités, québécoises comme américaines, adorent porter.

Comme nous tous, elles sont aussi souvent au naturel, de plus en plus même, surtout chez nos influenceuses québécoises favorites. À travers les séances photos glamour, on aime voir une fois de temps en temps, un selfie à 100% naturel.

Bien qu'il n'y ait rien de mal à porter du maquillage, ces stars n'ont aucun problème à se photographier sans une once de maquillage et à partager le tout sur leurs réseaux. La marque Jaquemus en a d'ailleur fait le cheval de bataille d'une campagne publicitaire, mettant en vedette des mannequins comme Kendall Jenners.

Voyez les photos avec et sans maquillage de 30 vedettes dans la vidéo ci-haut!

Dans cette vidéo vous retrouverez:

- Cassandra Bouchard

- Addison Rae

- Gloria-Bella

- Selena Gomez

- Florence Lavoie

- Zendaya

- Gabrielle Marion

- Camila Cabello

- Julie-Anne Ho

- Charli D'Amelio

- Khate Lessard

- Taylor Swift

- Lili-Ann De Francesco

- Lili Reinhart

- Noémie Lacerte

- Olivia Rodrigo

- Noémie Bannes

- Kendall Jenners

- Shanie Blais

- Dua Lipa

- Lysandre Nadeau

- Gigi Hadid

- Rosalie Lessard

- Ariana Grande

- Catherine Paquin

- Billie Eilish

- Camille Felton

- Dove Cameron

- Alanis Désilet

- Bella Hadid

Inspirant tout ça!

