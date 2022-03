15 manteaux de printemps pour être tendance cette année

Partager







Parce qu’on cherche toutes un manteau de printemps pas cher, mais ultratendance, voici votre guide pour l'année 2022.

Ce printemps, plusieurs manteaux de mi-saison classiques font un retour, mais avec une twist bien spéciale.

Pour celles qui veulent un vent de renouveau, nous avons déniché plusieurs options à petits prix!

Voici 15 manteaux de printemps pour femmes:

Tendance No. 1 : La couleur

Les couleurs vibrantes ont la cote en 2022. On pense au vert, bleu, orange, fuchsia, jaune, mauve, etc. On peut revamper des tendances classiques, comme le trench ou le veston, en optant pour une version colorée.

1. Trench en faux cuir vert de Missguided à 116$

Ce manteau coche plusieurs cases dans les tendances de 2022, dont le vert, le faux cuir ainsi que le modèle trench classique!

2. Manteau puffer en nylon de Pretty Little Thing à 150$

Le style puffer est toujours au top des tendances, et on aime particulièrement ce modèle rouge qui fera tourner les têtes.

3. Veston oversized rose de Dynamite à 90$

On ne sait pas ce qu'on aime le plus, la coupe rétro de ce veston ou encore sa couleur adorable.

4. Trench en faux cuir bleu taille plus de Pretty Little Thing à 80$

Le long manteau de (faux) cuir est de retour cette année et c'est le moment d’oser!

5. Manteau de velours côtelé menthe de Only chez Simons à 109$

Avec sa coupe style veston, ce mateau tendance vous fera sortir du lot.

Tendance No. 2 : L’effet oversized

Pour adopter cette tendance, fouiner dans la garde-robe de votre père! Les vestes de cuir, de jeans ou de style varsity seront partout au printemps, pourvu que la coupe soit ample et très décontractée.

6. Manteau de style bomber chez Dynamite à 100$

Avec son look distinct sans collet et sa coupe ample, le bomber sera aussi une tendance très forte de cette mi-saison.

7. Manteau de faux cuir ample de Missguided à 98$

Le look ultra décontracté de la veste de cuir style biker sera prisé ce printemps, un morceau indispensable pour être au top des tendances!

8. Veston ample charcoal de Pretty Little Thing à 150$

Le veston de style oversized peut tout à fait faire office de manteau lors des journées plus douces.

9. Veste de jean ultra-ample en coton bio chez Simons à 89$

La veste de jeans est un incontournable, mais on la porte version boyfriend en 2022.

10. Veston ample à rayures blanches de Only chez Simons à 99$

Pour un look qui se transpose du travail au souper entre amies, rien de mieux qu'un veston classique avec une coupe tendance.

Tendance No. 3 : Le matelassé

Le puffer se refait une beauté cette année avec la tendance du matelassé! Que ce soir sur un manteau court, long ou même une veste sans manche, cette texture sera partout.

11. Blouson matelassé losanges à 99$ chez Simons

On verra sans aucun doute ce type de vestes toute la saison, et ce modèle est un must!

12. Manteau matelassé avec ceinture de Only chez Simons à 95$

Le genre de manteau qu'on pourrait porter pour une journée d'équitation ou la tournée des vignobles!

13. Veste sans manches longue matelassée de Pretty Little Thing à 132$

Pas nécessairement l’option qui vous gardera le plus au chaud, mais la veste sans manches fait un retour.

14. Veste sans manches matelassée chez Ardène à 15$

Que ce soit pour la superposer avec un chandal chaud ou pour porter seule, cette veste est un ajout parfait à votre garde-robe.

15. Veste mauve matelassé chez Missguided à 53$

Pour un look des plus printaniers, on se tourne vers les coloris pastels.

Bon magasinage!

