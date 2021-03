Ce test basé sur votre perception des couleurs dira TOUT sur votre personnalité

Partager







L’Oracle des couleurs (The Color Oracle), un test de personnalité basé sur notre perception des couleurs, est en train de vivre un regain de popularité grâce à Tik Tok, et plusieurs sont surpris de constater à quel point les résultats obtenus sont précis et vrais.

Ce test de psychologie, basé sur notre perception des couleurs, évalue notre état d’esprit au moment du test et donne même des conseils pour améliorer son bien-être. Le test a été développé par Johannes Schneider, un astrologue et professeur d’art, qui a passé des années à rechercher les effets de différentes couleurs sur la psyché humaine.

La façon de procéder pour évaluer son humeur du moment est simple: vous devez glisser les couleurs dans les cases en sélectionnant celles que vous trouvez les plus attirantes et celles que vous trouvez les moins attirantes.

Capture d'écran

Une fois toutes les couleurs placées dans leurs cases respectives, les couleurs sont analysées une par une selon leur disposition. Le Color Oracle vous demande de choisir parmi 25 exemples de couleurs. Il est préférable de faire des choix rapidement, en fonction de ce que vous ressentez dans le moment présent et de ne pas trop vous y attarder.

Capture d'écran

À essayer immédiatement (ça ne prend pas beaucoup de temps), sur le astro.com.

