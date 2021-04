Des croissants à 1 $ partout à Montréal et Québec pour la Fête du Croissant

Partager







Bonne nouvelle! La Fête du croissant est de retour pour une 10e année! Ce qui veut dire que le samedi 1er mai prochain, de nombreux artisans du croissant à travers le pays offriront la populaire pâtisserie à seulement 1 $ toute la journée.

Chaque établissement participant à la Fête du croissant s’engage à servir des croissants au beurre frais du matin qui ont été roulés à la main (et non à la machine)!

Le but premier de cet évènement qui a vu le jour en 2011 est d’encourager les artisans locaux et talentueux que nous avons la chance d’avoir. C’est aussi l’occasion de se faire plaisir en se bourrant la face de bons croissants à petit prix!

La Fabrique Arhoma, le Far Breton, le Pain dans les voiles, le Paltoquet, L’amour du pain, Aux Beaux tilleuls, Marius et Fanny et Lili Sweet font habituellement partie des établissements participants à l'évènement.

Pour le moment, la liste des 80 boulangeries qui offriront le croissant à 1$ le 1er mai prochain n'a pas encore été dévoilée... Il faudra suivre la situation de près sur le site web de l’évènement.

Bonne Fête du croissant la gang!

Quand? Samedi le 1er mai

Où? Dans plus de 80 boulangeries

Pour être au courant de tout ce qui se passe à Montréal, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram.

s