5 bons restos où bruncher dans Villeray

Que ce soit en famille ou entre amis, le dimanche, c’est fait pour bruncher! Heureusement, à Montréal, ce ne sont pas les options qui manquent!

Chaque quartier regorge de bons endroits où manger une assiette «deux œufs-bacon» ou une bonne toast à l’avocat.

Voici donc 5 endroits qui offrent un délicieux brunch dans Villeray!

Le Toasteur est un classique dans Villeray en matière de brunch. Tous les jours, vous pouvez aller vous gâter avec une traditionnelle assiette d'œufs et bacon ou encore choisir quelque chose de complètement unique en fonction du menu saisonnier. La salle a également été repensée en 2022 par le studio d’aménagement Alphabet Mobilier et offre un décor lumineux et accueillant.

767, rue Villeray

En plus de fabriquer de fabuleux pains à emporter à la maison, cette chaleureuse boulangerie de Villeray sert des assiettes de brunch du mardi au dimanche. Pain doré, croque-madame sur croissant et gravlax, voilà le genre de plats que vous trouverez sur le menu. En été, installez-vous sur la terrasse et profitez des rayons de soleil.

751, rue Jarry Est

Lundi au soleil est un de ces endroits où on retourne constamment sans jamais se lasser. Son menu change régulièrement, ce qui permet d’essayer une vaste gamme de petits plats, allant de sandwichs variés aux œufs marinés. Il est également possible de prendre un cocktail pour accompagner son repas question de vivre le boozy brunch de nos rêves.

801, rue Jarry Est

À mi-chemin entre le café et la buvette, on peut dire que le Cafécoquetel porte bien son nom. Réputé pour ses cocktails originaux, l’établissement sert également le brunch du jeudi au dimanche. On y retrouve une sélection de plats concoctés selon les ingrédients en saison. N’hésitez pas à accompagner votre assiette d’un des cafés de spécialité, tel que le latté à la rose ou le latté pomme & cannelle.

426, Faillon Est

Tout comme les plats servis en soirée, les assiettes brunch du restaurant Mesón vous feront découvrir les saveurs authentiques de la cuisine espagnole. Que vous ayez la dent sucrée ou salée, vous serez comblé par le menu copieux et réconfortant de l’établissement. Les brunchs sont servis toute la fin de semaine!

345, rue Villeray

