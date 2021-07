Voici combien donner de pourboire à son artiste tatoueur

Partager







Comme tout service, on doit «tipper» son tatoueur, mais combien exactement doit-on donner à ces artistes?

On sait qu'il faut donner entre 15% en 20% de pourboire en restauration, on connaît aussi les règles pour une visite chez le coiffeur, mais est-ce le même procédé lorsqu'on se fait tatouer? Oui et non. On vous explique!

1. Cela dépend de où le tatoueur travaille.

Premièrement, les tatoueurs qui travaillent dans un salon doivent donner une grande partie de leurs recettes au propriétaire, soit souvent jusqu’à 50% lorsqu’ils sont apprentis.

On pense ensuite aux impôts puis aux heures passées à créer le dessin ou encore répondre aux courriels, et il ne reste pas dans grand chose pour l'artiste l'artiste. Si votre tattoo coûte 100$, il reste environ 30$ à 40$ pour le tatoueur.

Bref, si l'artiste de votre choix travaille dans un salon, il faut donc penser lui laisser un pourboire puisque celui-ci ira directement dans ses poches.

Ensuite, si le tatoueur possède son salon privé, ils payent un loyer, de l'électricité et leur matériel. On parle ici de l'encre, d'aiguilles, d'essuie-tout, de crème, de rasoirs, de crayons, de papier de stencil, etc.

Par contre, une plus grande partie du tatouage ira dans les poches de l'artistes dans un salon privé, alors il ou elle s'attendra à un moins gros pourboire. Si vous avez apprécié l'expérience et la qualité du service, n'hésitez pas à offrir un pouboire tout de même!

2. Donc, combien de pourboire devriez-vous donner lors de votre prochain tatouage?

La réponse la plus simple est entre 15% et 20%. Donc si le tatouage est de 100$, vous pouvez laisser un 15$ ou un 20$ de plus.

On peut considérer 15-20$ comme le pourboire le plus bas possible, considérant que même un minuscule tatouage, dans un bon salon, va coûter au minimum 100$.

Si vous appréciez tout particulièrement le résultat ou le professionnalisme de l’artiste, n’hésitez pas à donner plus.

3. Que faire si le tatouage prend plusieurs séances?

Normalement, le tatoueur va charger par séance et non à la toute fin du projet. Donc, puisque chaque séance comprend des heures de travail et du matériel, alors on donne du pourboire à chaque fois.

4. Est-ce qu’on respecte le 15-20% pour les projets très dispendieux?

Si votre manche complète finit par vous coûter 2000$, cela donnerait un pourboire de 400$, ce qui est très salé.

Vous pouvez donc utiliser cette méthode que plusieurs fervents adeptes des tatouages aiment:

50$ de pourboire pour les tatouages de 300$ et moins.

75$ de pourboire pour les tatouages entre 350$ et 500$.

100$ de pourboire pour les tatouages de 500$ et plus.

5. Pourquoi donner un pourboire?

En plus du fait que c’est une coutume connue en Amérique, gardez en tête le fait que vous bâtissez une relation avec un artiste.

De plus, certains tatouages vont nécessiter des «touch up», donc si vous avez laissé un bon pourboire, votre tatoueur va s’en souvenir et accepter rapidement. Et ils ne vont pas vous charger le «touch up»!

