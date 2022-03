Voici comment la pleine lune du 18 mars va nous affecter

Partager







La toute dernière pleine lune de l'hiver 2022 arrive très bientôt et vous pourrez l’observer dans le ciel durant la nuit du 17 au 18 mars, plus précisément à 3:17 du matin le 18.

Dans la culture autochtone, chaque pleine lune a un surnom déterminé par le mois dans lequel elle a lieu. Celle-ci est la lune du ver puisque le mois de mars est associé au dégel des sols et donc, la sortie des vers de terre. Cool!

Voici donc à quoi s’attendre durant la pleine lune du 18 mars:

Elle aura un impact sur nos éthique de travail

Toute pleine lune est un moment où l'on récolte ce que l’on sème depuis le début du cycle de la lune. Si vous travaillez sur un projet ou étudiez beaucoup depuis quelques mois, le tout va culminer durant la pleine lune.

La lune est influencée par l'énergie organisationnelle de la Vierge mélangée, alors que le soleil l'est par le côté rêveur du Poissons. Ensemble, ces deux énergies vous donnent un boost de motivation et un talent particulier pour l'analyse.

Certains signes vont être plus affectés que d’autres

Durant cette particulière pleine lune, ce seront les signes «mutables» qui vont vivre une journée des plus intenses. Ce seront donc les gens Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons qui seront plus affectés.

À l'opposée, les signes cardinaux, soit Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, vont mois en ressentir les effets.

La position de Neptune est importante

Au moment où la lune sera devant la constellation de la Vierge, elle sera aussi opposée aux planètes Jupiter et Neptune. Alors que Jupiter représente l'apprentissage et l'aventure, Neptune est plutôt associée aux rêves et aux monde intérieur.

Vous pourriez vous sentir en conflit avec votre désir de travailler fort, et celui de rêvasser et vous reposer. Trouvez un juste milieu!

