Ces 3 signes astrologiques risquent de passer un très mauvais vendredi 13

Le vendredi 13 est une journée malchanceuse qui revient au moins une fois par année, et malheureusement, on n'y échappe pas ce mois-ci!

La réputation du vendredi 13 n'est plus à faire. Selon plusieurs, son origine peut être retracée jusqu'à la mythologie nordique : Loki, le dieu de la malice, était le 13e invité lors d'une soirée où il aurait plongé le monde dans les ténèbres. Mise à part cette histoire, on ne sait pas exactement d’où vient cette superstition, mais elle est assez populaire pour qu’une série de films, soit Friday the 13th , ait été créée en son honneur!

Bref, bien que ce vendredi risque d’être étrange pour plusieurs, ce sera encore pire pour certains signes astrologiques.

Voici donc les 3 signes qui vont vraiment passer une mauvaise journée:

Scorpion

Les gens Scorpion vont se sentir encore plus «emo» qu'à l'habitude en ce vendredi 13! Avec la lune dans votre 12e maison de la spiritualité et des secrets, vous risquez de vous perdre dans vos pensées et laisser vos émotions prendre le dessus. Donnez-vous le droit de vous reposer, mais aussi de tenter d'analyser comment vous vous sentez.

Si vous prenez le temps d'écrire vos pensées dans un journal, cela pourrait vous aider à comprendre celles-ci! N'oubliez jamais que vos démons font partie de vous, mais ne sont pas plus forts que vous.

Capricorne

En tant que Capricorne, vous ne croyez probablement pas en la superstition du vendredi 13 (ni même en l'astrologie!), mais cette journée risque d'être difficile pour vous. La lune formera un aspect carré avec Pluton dans votre signe, ce qui pourrait faire remonter à la surface des pensées sombres et des pulsions auxquelles vous ne voulez pas succomber.

L'énergie durant cette journée risque de vous dépasser, mais utilisez-la plutôt pour vous donner la motivation de surpasser des obstacles qui vous retiennent depuis un moment déjà. N'oubliez pas, par contre, de penser avant d'agir, ce vendredi!

Poissons

En tant que signe empathique, les Poissons, vous ressentez déjà assez fortement les émotions. En ce vendredi 13, vous allez les ressentir de façon encore plus intense! Ce seront particulièrement des sentiments négatifs qui seront prédominants, comme la jalousie ou encore l'envie. Vous pourriez même avoir l'impression que quelqu'un tente de prendre votre place, ou même vous voler votre pouvoir.

Tentez de ne pas prendre des émotions trop au sérieux, et souvenez-vous que vous méritez tout ce que vous avez. De plus, la chance va bientôt vous sourire dans votre vie romantique puisque la planète de l'amour, Vénus, sera opposée à la planète rêveuse de Neptune dans votre signe dans les prochains jours.

Pour les, autres signes, vous n'êtes pas à l’abri d’un café renversé ou d'un bogue d'ordi, mais les astres sont plus en votre faveur!

