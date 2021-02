5 cabanes à sucre végétariennes ou véganes où commander son festin

Partager







Bonne nouvelle pour les végétariens et les végétaliens qui voudraient se sucrer le bec durant le temps des sucres, puisque de plus en plus d'établissements de la province proposent des menus traditionnels et sans viande.

Les végétaliens et les végétariens seront certainement comblés par les options que proposent ces établissements.

Voici donc 5 cabanes à sucre, qui offrents un menu végétarien ou végétalien!

Cette cabane à sucre ne sert que des plats végétaliens et cuisinés sur place! Cette année vous avez le choix entre commander en ligne des produits de la cabane et vous les faire livrer à la maison ou encore réserver votre place pour l'expérience des sucres revisitée afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur. En effet, La Cabane à Tuque servira un repas en 3 services (à volonté) à l'extérieur les vendredis, samedis et dimanches du 10 avril au 2 mai prochain. Le prix est de 50$ pour un adulte, mais on vous conseille de réserver rapidement puisque les places risquent de s'envoler rapidement.

370, Montée Fortier, Mont-Tremblant (à environ 1h30 de Montréal)

Les produits du terroir québécois sont en vedette au Domaine LaBranche et les végétariens et végétaliens ne sont pas en reste. Cette érablière, qui joue également le rôle de cidrerie et de vignoble le reste de l'année, propose des repas de cabane à emporter traditionnel, végétarien, végétalien, sans gluten et même sans lactose. Tout le monde y trouve son compte sur le site du Domaine Labranche. Vous n'avez qu'à commander ce que vous désirez manger et boire en ligne et choisir si vous allez chercher votre repas directement au service à l'auto du domaine ou si vous optez pour les pointes de cueillettes ou la livraison. Le prix des repas est de 30$ mais si vous réservez votre repas de cabane à emporter pour la période du 26 février au 19 mars, le prix sera de 28$.

565, Rang Saint-Simon, Saint-Isidore-de-Laprairie (à environ 30 minutes de Montréal)



Le Chalet des Érables propose une boîte-repas rempli de plats végétariens afin de vivre l'expérience de la cabane à sucre à la maison, même si vous ne mangez pas de jambon! Trois formats sont disponibles sur le site en ligne: pour deux, pour 4 ou pour 8 personnes. Au menu: omelette végé, soupe aux pois végé, tourte végé, crêpes frites, pouding chômeur et sirop d'érable pur et bien plus! Nul doute que vous allez vous régaler. Le prix de la boîte-repas varient de 59,95 à 199$ selon le format.

5660, Montée Gagnon, Sainte-Anne-des-Plaines (à environ 45 minutes de Montréal)



Pour un repas des sucres véganes ET gastronomique, vous devez absolument essayer la boîte-repas de la Cabane du Coureur. Pour la petite histoire, cette cabane à sucre appartient à l'équipe du resto Le Coureur des Bois à Beloeil et au nouvele établissement montréalais qui ouvrira officiellement au printemps, le restaurant h3. Le chef exécutif de ces endroits a donc concocté des boîtes-repas dont une entièrement végane. Cette dernière est composée est divisé en trois «vagues» de plats. Vous pouvez goûter à des shitakés teriyaki à l’érable, du faux-mage avec gelée gin sapin, des saucisses véganes à la Royale et fèves, des makis frits au carotte, tofu et miso du terroir, et bien plus encore. Ce festin pour une personne coûte 40$ et vous pouvez ajouter un accord de deux bouteilles de vin. Les commandes se font en ligne et vous pouvez même récupérer votre repas au restaurant h3 sivous habitez l'île de Montréal!

La cabane: 158, Des 60 Rang, Saint-Marc-sur-Richelieu (à environ 40 minutes de Montréal)

Le restaurant h3: 340, rue De La Gauchetière O 2e étage, Montréal

Cette érablière de Mont-Saint-Grégoire propose une boîte-repas végane pour deux personne que vous avez seulement à réchauffer à la maison. La boîte comprend des betteraves, du ketchup maison, de la salade de chou, du creton maison vegan, du pain, des fèves à l'érable, de la soupe au pois, un feuilleté aux légumes grillés et des patates rôties. Pour dessert, vous aurez droit à du pouding chômeur végane, de la tire et du sirop d'érable. Un bon festin pour deux afin de souligner la saison des sucres à la maison. Le prix de la boîte-repas végane pour 2 est fixé à 60$ et peut se récupérer directement à l'érablière ou encore dans l'une des épiceries Métro de Montréal participantes. Passez votre commande en ligne.

136, Chemin du Sous-Bois, Mont-Saint-Grégoire (à environ 40 minutes de Montréal)

