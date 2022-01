Voici 72 restos de Montréal qui livrent ou qui font du «take-out» pendant la pandémie

Partager







En raison de la pandémie et du contexte actuel, les restaurants n’ont d’autre choix que de se réinventer.

Plusieurs établissements montréalais ont donc décidé de changer leur offre habituelle en mettant sur pied un service de livraison ou en devenant un comptoir bouffe pour emporter la nourriture plutôt que de la déguster dans le restaurant.

Voici donc une sélection de restos qui offrent le take out ou la livraison durant cette énième vague.

1. Restaurant Mastard (en vacances jusqu'au 10 janvier 2022)

Ce restaurant qui a ouvert au début de 2021, est le projet de Simon Mathys, l’ancien chef du restaurant Manitoba. Le menu du Mastard est offert en formule take out au coût de 35$ par personne. À ce prix, vous aurez droit à un menu à trois services savoureux. Il est également possible de se procurer quelques bonnes bouteilles de vin sur place. Pour tester ce nouveau restaurant il faut précommander par téléphone au 514-843-2152.

1879, rue Bélanger

Le bar a céréales propose plusieur bons plats de pour déjeuner, bruncher ou diner pour emporter ou à faire livrer. Quelques items d'épicerie comme du lait, de l'hummus, du café ou du granola sont aussi disponibles. Le menu se trouve sur le site web de l'établissement.

2613, rue Notre-Dame Ouest

Ce restaurant lancera en fin de semaine une formule de «Repas pour deux». Avec un menu qui changera aux deux semaines, il s'agit là de l'occasion idéale pour découvrir ce restaurant. Pssst... Il s'agit d'un coup de coeur de la comédienne Mylène Mackay!

6448, boulevard Saint-Laurent

La Canting est ouverte du mercredi au dimanche de midi de 17h à 22h pour les commandes à emporter seulement. Le menu et la carte d’alcool sont disponibles en ligne et vous pouvez passer votre commande en téléphonant au restaurant!

1720, rue Saint-Patrick

Pandémie oblige, il est impossible pour l’instant d’aller s’attabler dans ce tout nouveau restaurant magnifiquement imaginé par Atelier Lovasi. Par contre, vous pouvez goûter à la cuisine du chef en optant pour un repas pour emporter ou à faire livrer avec les applications suivantes : UberEats, Door Dash, Skip the Dishes, Hungry Panda et Fantuan.

514-419-1319

1233, rue de la Montagne

Le réputé restaurant Montréal Plaza a mis sur place un site web à partir duquel vous pouvez passer votre commande. Plusieurs belles options s'offrent à vous. Vous pouvez aussi ajouter du vin à votre repas. Le fonctionnement des commandes est très bien expliqué sur le site Web. Le service sera de retour bientôt. Restez à l'affût!



6230, rue Saint-Hubert

8. Toasteur Villeray (de retour le 15 janvier 2022)

Le Toasteur Villeray propose un menu brunch pour emporter tous les week-ends. Vous pouvez passer votre commande durant la semaine en message privé sur Facebook et les «take-out» se font au restaurant le samedi et dimanche entre 8h et 15h. Ils seront de retour le 15 janvier prochain avec un tout nouveau menu.

767, rue Villeray

Actuellement, le café offre les commandes pour emporter ou la livraison avec UberEats et Door Dash. Le menu est affiché en ligne.

227, rue Rachel Est

Envie de découvrir la cuisine péruvienne chinoise? Hâtez-vous de commander un repas chez CHIFA. Le chef s'amuse à intégrer des ingrédients traditionnels péruviens à des recettes chinoises. Un délice!

(514) 543-8488

1080, rue de Bleury

11. Joe Beef (en vacances jusqu'au 11 janvier 2022)

Le Joe Beef que l’on connait pour ses repas décadents et sa cuisine du terroir qui donne l’eau à la bouche propose quelques-uns de ses plus grands classiques à déguster en tête-à-tête. Sachez que vous devez passer votre commande 24h à l’avance et que le ramassage se fait directement au Joe Beef.

2491, rue Notre-Dame Ouest

Pour un voyage en Méditerranée, il suffit de commander un délicieux repas de chez Ayla. De la fraîcheur plein les assiettes se cache à cette adresse de Griffintown. Les commandes sur Doordash sont d'ailleurs possible.

386, rue Richmond

Le Larrys continue d'offrir des plats, cafés et vins à emporter et en livraison à tous les jours de la semaine. Le restaurant demande de privilégier les commandes téléphonique et web pour minimiser les regroupements. La Boucherie Lawrence est également ouverte pour ceux qui veulent faire de emplettes.

5201, boulevard Saint-Laurent

En cette période incertaine, les plats réconfortants de Lloydies font le travail. Découvrez les Caraïbes une bouchée à la fois. La cuisine est ouverte 7 jours sur 7 de 11h30 à 21h.

66, rue Saint-Viateur Ouest

4601, rue Notre-Dame Ouest

15. Restaurant Mélisse (de retour le 18 janvier 2022)

Le resto du Vieux-Montréal propose aux foodies un menu de soupes, sandwichs, salades, pates fraîches, grillades, mijoté et desserts, sans oublier les petits déjeuners et breuvages maisons qui font la réputation de l'endroit. Les commandes se font par tétéphone au 514-379-3794 ou en ligne.

719, rue William

Du café italien aux pizzas, en passant par des sauces et des huiles maison ainsi que des desserts, le menu du Lido est plus qu’alléchant. Vous pouvez ramasser des bons produits maison et du prêt-à-manger directement au café ou encore passer une commande avec les services de livraisons UberEats, DoorDash et Skip The Dishes.

4800, rue Wellington

17. CAFEDEN Restaurant (de retour le 9 janvier 2022)

De retour le 9 janvier 2022, ce bistro vietnamien du boulevard Saint-Laurent offre la possibilité de prendre votre commande pour emporter! Vous pouvez aussi commander juste ici.

6576, boulevard Saint-Laurent

Le restaurant du chef Normand Laprise a une section «À emporter» nommée Comptoir-Épicerie sur le site web. Des menus sont offerts que vous pouvez commander au (514) 270-8882 ou sur le site.

Commande en ligne.

Envie de vous gâter avec de la bonne bouffe de Chez Sophie? Ce restaurant de haute gastronomie de la cheffe Sophie Tabet a une section «pour emporter» sur son site web. La carte des vins est également disponible.

1974, rue Notre-Dame Ouest

20. Tinc Set (de retour le 3 février 2022)

Les propriétaires du restaurant Alma, situé dans le quartier Outremont, ont ouvert le Tinc Set, un comptoir bouffe dans leur ruelle. Poulet rôti, churros, salades craquantes, patatas bravas et plus encore, le petit établissement offre des plats savoureux et des vins d’importation privée. Les commandes se passent en ligne. Ils seront de retour le 3 février 2022.

1231, avenue Lajoie

Ce joli restaurant et café botanique à Verdun offre la livraison avec UberEats, DoorDash et Sunday App. Vous pouvez également téléphoner pour effectuer un «pick-up».

3683, rue Wellington

(514) 766-3609

22. Le Butterblume (en vacances jusqu'au 11 janvier)

Le Butterblume a malheureusement dû fermer sa salle à manger qu'il venait juste de rouvrir. Toutefois, le côté épicerie avec des plats pour emporter demeure ouvert avec des heures adaptées, et les commandes en ligne sont posibles à partir du 11 janvier 2022.

5836, boulevard Saint-Laurent

Le resto Les Garnements est ouvert pour les commandes de pizzas colorées à emporter et la livraison avec DoorDash, Skip The Dishes, Resto Loco et UberEats du mardi au dimanche de 16h30 à 22h30! Le menu est funky et vous invite à sortir de votre zone de confort.

4061, rue Ontario Est

Cette fabrique à bagels de Griffintown vous offre des bagels frais afin de vous remonter le moral. Vous pouvez commander sur leur site du café, des bagels et du saumon fumé.

1845, rue William

Le restaurant Hélicoptère et son café a mis en place une section pour emporter sur son site web.Vous pouvez donc vous gâter avec des petits plats pour la maison mais aussi des aliments à cuisiner dans la section épicerie et des bon vins.

4255, rue Ontario Est

Ce restaurant d'influence asiatique offre une formule «take-out» qui vaut la peine d'être essayée. Les commandes sont possibles en ligne.

149, rue Jean-Talon Ouest

27. Vesta MTL (de retour le 10 janvier 2022)

GEMA (de retour le 10 janvier 2022)

Chez Tousignant (de retour le 11 janvier 2022)

Le célèbre duo de chefs composé de Stefano Faita et Michele Forgione offre les commandes pour emporter chez Vesta MTL, Chez Tousignant et Gema. La livraison est aussi possible avec UberEats et Skip The Dishes.

Vesta MTL: 206, rue Jarry Est

Chez Toussignant: 6956, rue Drolet

GEMA: 6827, rue Saint-Dominique

Vous pouvez commander de bons burgers en commandant via l’ensemble des plates-formes de bouffe pour emporter!

Plusieurs adresses

Ce resto de la rue Fleury Est a décidé d'offrir des plats pour emporter à partir du 11 janvier 2022. Vous pouvez téléphoner pour passer une commande.

1145, rue Fleury Est

514-387-2640

30. Knuckles (de retour le 19 janvier 2022)

Cette cantine et bar à vin a décidé de préparer un menu particulier dès le 19 janvier pour une période particulière, qui est disponible sur UberEats. Il est aussi possible de passer en restaurant pour une commande à emporter.

241, rue Jarry Est

31. Le Red Tiger (de retour le 9 janvier 2022)

Le restaurant de street food vietnamien situé dans le Village prend les commandes à emporter sur son site web et offre un rabais 10% à ceux qui commande par là. Les livraisons sont aussi possible via l'application UberEats.

1201, boulevard de Maisonneuve Est

Oubliez le Saint-Hubert et commandez plutôt du bon poulet de chez Paradis BBQ sur le Plateau. Le poulet est disponible en livraison avec DoorDash et UberEats!

4165, rue Saint-Hubert

Le Damas ferme sa salle à manger et met disponible un menu de livraison et à emporter, disponible du mercredi au dimanche. Vous devez passer votre commande en ligne.

1201, avenue Van Horne

Le restaurant iconique de Montréal a décidé d'adapter son offre culinaire en proposant un service de plats à emporter. Toutes les informations se trouvent sur leur site.

(514) 845-5333

3927, rue Saint-Denis

La Tamalera continue de servir ses repas mexicain à emporter et en livraison avec UberEats, Skip The Dishes et DoorDash.

226, avenue Fairmount Ouest

Ce restaurant de la rue Masson propose d'excellents plats en «take-out». Vous pouvez faire vos choix sur le site Internet qui a été fait pour l'occasion. Ils seront de retour en janvier.

3017, rue Masson

Les délicieuses pizzas du Fugazzi pourraient être livrées à votre porte ce soir. Le pain à la truffle, les pâtes au parmesan et la pizza Inglewood sont un «must».

Mile-End: 5417, boulevard Saint-Laurent

Sud-Ouest: 1886, rue du Centre

La cueillette de commande et la livraison sont toujours offertes chez Victoire. La populaire boîte 4 services à cuisiner à la maison est disponible ainsi que le menu à la carte prêt à manger. Une sélection de bouteilles de vin d’importation privée à petits prix est aussi offerte. Tout se passe en ligne sur le site de l'établissement.

1453, Mont Royal Est

Le restaurant Ta Chido dans le Mile-End va offrir les commandes pour emporter et la livraison le temps de passer à travers cette crise.

5611, avenue du Parc

Le Pois Penché, réputé pour sa cuisine française réconfortante, relance son menu pour livraison et pour emporter, mettant en vedette les plats adorés de leur clientèle : bœuf bourguignon, canard confit, tartare, steak frites, salade niçoise et plus. Les livraisons sont disponibles par UberEats. Vous pouvez passer votre commande «à emporter» en ligne ou par téléphone du mardi au samedi de 11h à 21h.

(514) 667-5050



1230, boulevard de Maisonneuve Ouest

Il est possible de téléphoner pour passer une commande à aller chercher dans ce joli restaurant de la rue Jarry. La livraison est aussi disponible.

(514) 419-0606

801, rue Jarry Est

Le restaurant du Plateau propose un menu «take out» déclicieux! C'est votre chance de savoueux leur fameux poulet frit! Passez votre commande en téléphonant au 514-439-6691.

51, rue Roy Est

43. La Binerie Mont-Royal (date de réouverture à déterminer)

Pour une bouffe typiquement «québ», c'est à la Binerie que vous devriez commander. Tout leur menu est disponible en «take out»!

4167, rue Saint-Denis

L'un des meilleurs endroits pour du poulet frit à Montréal est définitivement Roch le Coq. Le restaurant est en mode «take-out» et livraison au plus grand bonheur des clients habituels.

(514) 637-2337



1541, avenue Van Horne

45. Le Perles & Paddock (de retour le 13 janvier 2022)

Le restaurant propose une menu de plats à emporter sur son site. Vous pourrez même choisir une bonne bouteille de vin de leur cellier pour que votre soirée soit encore plus fabuleuse!

403, rue des Seigneurs

46. Edmond Café cantine (en vacances jusqu'au 16 janvier 2022)

Le Edmond Café Cantine fait la livraison de ses produits prêt-à-manger et épicerie dans certains quartiers de Montréal! Il faut un minimum 50$ pour bénéficier de la livraison gratuite. Tout se passe sur le site web de l'établissement.

105, rue Rachel Ouest

47. O'Thym (de retour le 19 janvier 2022)

Le restaurant du boulevard de Maisonneuve dans le Village propose un menu de plats à emporter. Tout se passe sur le site du restaurant.

1112, boulevard de Maisonneuve Est

Ce comptoir bouffe situé dans Le Central en plein centre-ville de Montréal offre la livraison d'un tout nouveau menu via l'application Skip The Dishes.

30, rue Sainte-Catherine Ouest

Tout comme le Thip Thip, le Ho Lee Chix que l'on retrouve habituellement dans Le Central fait la livraison de son menu réconfortant via les applications de livraison.

30, rue Sainte-Catherine Ouest

L'une des meilleures places à brunch en ville vous propose un menu déjeuner et diner pour emporter seulement que vous pouvez commander par téléphone ou en ligne de 9h à 14h. Un menu Épicerie est disponible en «take-out».

(514) 507-2212

1995, rue Masson

Le bistro Tendresse, adoré des Montréalais, poursuit son service de commandes pour emporter et de livraison du lundi au mercredi de 17h à 22h et du jeudi au dimanche de 12h à 22h. Tout se fait en ligne.

1259, rue Sainte-Catherine Est

Pour manger d'excellent tacos à la maison, La Capital Tacos est ouvert pour «take-out». Vous pouvez aussi vous faire livrer via UberEats.

(514) 873-5255

1096, boulevard Saint-Laurent

Il est possible de commander pour emporter les plats de ce restaurant de «fast-food» 100% végétalien. Pour une soirée empreinte de nostalgie, choisissez ce «shack à patate».

30, rue Prince Arthur Ouest

Ce diner végane est ouvert pour le «take-out» et les livraisons via UberEats et DoorDash. Même chose pour son petit frère le Jones Café dans Hochelaga!

Mimi & Jones: 5149, avenue du Parc

Jones Café: 3349, rue Ontario Est

Du mercredi au jeudi au dimanche dès 17h et du vendredi au dimanche dès 12h, ce restaurant mexicain du Vieux-Montréal, qui a aussi une nouvelle succursale dans le Mile-End, vous propose la boite à tacos ou le paquet familial. L’option «take-out» et la livraison avec UberEats sont disponibles.

117, rue de la Commune Ouest

5490, boulevard Saint-Laurent

Les deux populaires établissements proposent désormais leurs décadents brunchs pour emporter. Plus besoin de se «taper» la longue file à l'extérieur! Vous pouvez passez votre commande sur leur site. La livraison est aussi possible avec UberEats.

Chez Régine: 1840, rue Beaubien Est

Chez Janine: 3900, rue Wellington



Ce magnifique restaurant japonais a mis en place un menu pour emporter que vous pouvez commander en ligne.

(514) 379-3699

1101, boulevard de Maisonneuve Est

Les véganes pourront se faire livrer des bons plats du LOV en toute sécurité avec UberEats ou commandant pour emporter avec l’application du restaurant disponible Apple Store et le Google Play Store.

Plusieurs adresses

Les deux succursales du Venice offrent la livraison via les applications. Sinon, il est possible de passer au Venice du Vieux-Montréal pour prendre un repas pour emporter!

440, rue Saint-François-Xavier

Cet incroyable restaurant de sushis véganes propose de vous faire livrer avec UberEats ou de passer chercher votre commande pour emporter après avoir commandé en ligne.

368, rue Saint-Paul Ouest

Les deux succursales du Hà sont temporairement fermées, mais ouvriront bientôt pour le takeout et la livraison. Tout se passe en ligne!

Vieux-Montréal : 600, rue William (fermé temporairement)

Plateau Mont-Royal: 243, avenue du Mont-Royal Ouest

62. Foxy (de retour le 11 janvier 2022)

Foxy affiche son menu pour emporter sur son site web et il est possible de passer une commande du mercredi au samedi tout au long du mois de janvier.

638, rue Notre-Dame Ouest

63. Umami Ramen (fermé jusqu'au 1er février)

Pour des bons ramens à la maison, c'est chez Umami que vous devez commander. La marche à suivre est sur le site web de l'établissement.

6660, rue Clark

Ce restaurant qui sert de l'excellente bouffe indienne sur le Plateau offre son menu complet (sauf les brunchs) pour emporter. Vous pouvez également vous faire livrer gratuitement.

1241, avenue du Mont-Royal Est

Dans HoMa, les combinaisons audacieuses de la cheffe Geneviève Everell sont disponibles pour emporter et pour la livraison. Ne manquez pas les pomme tempura, confit d'oignon à l'érable, tartare de boeuf aux noix du Brésil et crème d'avocat. Les pokés, sushi et tartares valent le détour. Miam !

(514) 544-POKE

3870, rue Ontario Est

Les sandwichs toujours bien garnis du Sumac sont disponibles pour emporter et pour la livraison. Les commandes sont possibles sur leur site de 11h30 à 21h du mardi au vendredi et de 16h à 21h le lundi. Le Sumac est fermé le samedi et le dimanche.

Ce bar à homard du Vieux-Montréal est ouvert pour les commandes à emporter et la livraison. Envie d'une guédille au homard en plein mois de janvier? C'est l'endroit à visiter ! Obtenez 30% de rabais sur les bouteilles de vin pour emporter. Pour commander, c'est ici.

(514) 876-4261

94, rue Saint-Paul Est

Pour ramener une panoplie de produits locaux et de plats maisons, vous devez faire le crochet à l'Épicerie Conserva. Les sandwichs au poulet ne laissent personne indifférent.

6604, rue Saint-Hubert

Le nouveau venu du Quartier chinois proposera prochainement une formule «takeout» pour son menu italien de nature et japonais par amour. Des mets uniques et un maximum de fraîcheur sont au rendez-vous. Assurez-vous de goûter au tartare sushi arrancini et aux délicieuses pizzas. Voir le menu.

La cuisine péruvienne urbaine de ce restaurant du Plateau Mont-Royal est dorénavant disponible pour le ramassage et la livraison. Commandez ici.

Cette liste sera mise à jour régulièrement, selon les annonces des restaurants.

La délicieuse pho du restaurant TRAN est disponible pour la livraison et le ramassage. Des banh mi et des salades décadentes composent le menu de ce sympathique restaurant de type cantine.

4690, rue Notre-Dame Ouest

Disponible pour le takeout et la livraison, le Gia Vin & Grill sort le grand jeu en proposant un menu pour deux ou quatre aussi diversifié que délicieux. Du mercredi au samedi de 12h à 21h.

(438) 397-9000

1025, rue Lenoir

