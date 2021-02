6 cabanes à sucre qui proposent un menu alléchant pour emporter ou à faire livrer

Partager







Tout comme l’an dernier, c’est à la maison que le festin des sucres annuel va devoir se déguster!

Les cabanes à sucre ont même eu davantage de temps cette fois pour mettre sur place leur fonctionnement afin de faire plaisir au plus grand nombre de clients possibles. Mais attention, ne tardez pas trop car certains ont des quantités limitées.

• À lire aussi: Voici les restos qui livrent ou qui font du «take-out» pendant la crise du coronavirus

Vous pourrez donc vivre l’expérience des sucres dans le confort de votre maison tout en continuant d’encourager les producteurs d'érable qui ne l’ont pas eu facile non plus ces derniers mois en raison de la pandémie qui sévit toujours.

Voici donc 6 cabanes et vergers (parmi des centaines au Québec), qui offrent des menus de cabanes à sucre pour emporter ou en livraison :

Encore une fois cette année, Martin Picard et sa troupe proposent un généreux menu des sucres pour deux personnes pour 82$. Les précommandes ont lieu actuellement et faites vite car vous ne serez pas les seuls à vouloir manger ce festin toujours très populaire. La distribution des commandes commencera seulement le 15 mars et la boutique ouvrira le 17 mars.

Précommandez en ligne votre menu

Cette érablière familiale de Saint-Wenceslas vend des boîtes-repas pour 4 personnes afin de s’offrir un festin de cabane à sucre à la maison. Un site transactionnel a été mis sur pied pour que vous puissiez commander la boîte-repas, mais également des mets préparés du menu à la carte et des produits d’érable. Pour ces derniers, vous devez absolument choisir l’option pour emporter lors de votre commande. Si vous optez seulement pour la boîte-repas à 100$, il est possible d’aller la récupérer dans les épiceries Métro suivantes : Saint-Grégoire, Pierreville Deschaillons et Victoriaville.

Précommandez 48h à l’avance en ligne

La Cabane à sucre Chez Ti-Père propose cette année une Boîte des sucres qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour vous régaler à la maison, comme si vous étiez à la cabane. Elle est offerte pour 2, 4 ou 8 personnes et coûte 33$ par personne. Vous pouvez passer une commande (48h à l’avance) pour emporter ou à faire livrer dans l’une de ces épiceries Métro Plus : Drummondville, Promenades Drummondville et Victoriaville.

Commandez votre Boîte des Sucres par téléphone (819-394-2442), via messagerie Facebook ou en ligne.

Le verger et miellerie Labonté de la pomme, situé à Oka, est de retour avec sa «cabane à pomme». L’entreprise propose une boîte-repas gastronomique où le menu traditionnel est un peu revisité avec des produits de l’endroit. Les végétariens y trouveront également leur compte comme Labonté de la pomme offre aussi une variation du menu sans viande. Le verger offre la livraison, mais il est aussi possible d’aller chercher sa commande sur place ou dans des épiceries Métro désignées.

Commandez votre festin en ligne

Du côté de Saint-Eustache, la cabane à sucre Constantin garde les portes de sa boutique ouvertes 7 jours sur 7, de 9h à 17h. Vous pouvez également commander en ligne les produits que vous désirez, comme l’une des trois boîtes-repas proposées par l’entreprise. Vous avez le choix entre une boîte-repas traditionnelle, revisitée ou gourmande. Chacune des boîtes peut nourrir 4 personnes et vous avez même la possibilité d’ajouter un trio de bière «Découvrez la Route 8» . Les commandes peuvent être récupérées en magasin. Il y a aussi l’option de livraison si votre commande est de 100$ et plus et que vous habitez le territoire desservi.

Commandez votre festin de cabane à sucre en ligne

courtoisie

La Cidrerie Lacroix n’est peut-être pas une cabane à sucre authentique mais le chef Xavier Rousseau a décidé de concocter pour sa clientèle un menu des sucres. Ce dernier comprend tous les grands classiques du repas de cabane à sucre, avec toutefois beaucoup de pommes! Le menu est pour 4 personnes et coûte entre 160$ si vous ajoutez des boissons de la cidrerie. Vous avez le choix de vous faire livrer ou de récupérer votre commande directement à la cidrerie.

Précommandez à partir du 22 février en ligne avant que les stocks soient épuisés

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s