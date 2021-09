Voici une méthode simple comme tout pour nettoyer ses pinceaux de maquillage

Partager







On doit se l’avouer: on ne prend JAMAIS le temps de nettoyer nos pinceaux de maquillage et pourtant, c’est ultra important!

Nettoyer nos pinceaux est primordial pour réduire le transfert de bactéries qui peuvent causer des imperfections sur la peau.

De plus, vos pinceaux fonctionnent bien mieux lorsqu’ils sont propres et vous donneront un résultat optimal!

Mais la tâche peut sembler ardue ou trop compliquée. Soyez sans crainte, on a trouvé la méthode la plus simple du monde.

Voici comment nettoyer ses pinceaux à maquillage:

1. Dans un petit bol, mettez du savon liquide à vaisselle, environ 1/4 de tasse, ou plus, si vous avez vraiment beaucoup de pinceaux.

2. Ajoutez quelques gouttes d’huile d’olive extra vierge. Le savon va nettoyer, alors que l’huile va hydrater les poils de vos pinceaux.

3. Trempez les poils dans votre mixture, puis frottez doucement.

4. Rincez à l’eau tiède jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de savon dans les poils de votre pinceau. Vous allez voir le vieux fond de teint couler dans votre lavabo, ce qui est très satisfaisant.

5. Déposez votre pinceau sur un linge à vaisselle ou une autre surface pour le laisser sécher à plat.

Morgan McDonald / Unsplash

Vous pouvez utiliser la même technique pour vos éponges à maquillage aussi! Le séchage peut prendre toute la nuit, mais ça vaut la peine.

