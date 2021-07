Les 5 meilleures colorations temporaires pour s'amuser cet été

Partager







L'été, c’est le meilleur moment pour enfin oser une teinture semi-permanente d’une couleur originale!

Or, lorsqu'on hésite entre plusieurs couleurs ou qu'on ne veut pas avoir la tête colorée durant des mois, vaut mieux se tourner vers une coloration temporaire qui partira après quelques lavages.

Pour savoir quelle teinte nous ira le mieux, il faut d’abord penser à la couleur de nos cheveux naturels.

Une couleur «funky» va être très vibrante sur des cheveux blonds, alors qu’elle n'aura qu’un reflet subtil dans les cheveux foncés.

Pour les cheveux pâles, on mise donc sur les pastels, comme le rose pâle, bleu ciel ou lilas. Pour les plus foncés, un turquoise, bleu royal, mauve ou rose fuchsia donneront un bel effet.

Voici donc les 5 meilleures colorations temporaires pour cheveux:

1. Colorista de l’Oréal, 16$ chez Pharmaprix

Disponible en 14 teintes originales, cette teinture sans peroxyde va durer entre une et deux semaines dans vos cheveux, dépendamment du nombre de lavages que vous faites.

2. Coloration semi-permanente de Sephora Hair, 16$ chez Sephora

Un produit assez récent qui a reçu une foule d’excellentes critiques, cette colo est disponible en 3 teintes. Que vous préfériez le rose, le turquoise ou le mauve, vous trouverez la couleur pour vous!

3. Unicorn Hair de Lime Crime, 16$ chez Nordstrom

Cette teinture végane donne un look magique aux cheveux en créant des reflets multidimensionnels. L’effet sera par contre plus réussi sur un blond platine.

4. Color Intensity de Joico, 13$ chez Amazon

Disponibles dans un éventail de couleurs, on se tourne vers Joico pour des teintes vibrantes! Les critiques parlent d’elles-mêmes : les gens trouvent le produit facile à utiliser et très efficace.

5. Coloration semi-permanente de Good Dye Young, 23$ chez Sephora

Celle-ci se démarque par ses options originales, dont le vert et le jaune fluo. De plus, la formule est végane et hydratante.

N’oubliez pas que certaines compagnies fournissent les gants, d’autres non, et qu’un pinceau peut aider l’application, surtout si vous désirez faire des mèches.

Si vous désirez laisser aller votre créativité, voyez cette vidéo pour vous inspirer: