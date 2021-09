Voici quand la saison 2 de «Love Is Blind» sera disponible sur Netflix

Partager







La bonne nouvelle du jour, la suite de la télé-réalité croustillante Love Is Blind arrive bientôt sur nos écrans!

Sortie en février 2020, l'émission Love Is Blind avait énormément fait jaser d'elle. Le concept est le suivant; des gens doivent tomber en amour et se fiancer avant même de s'être rencontrés en personne.

Le but est de vérifier si une connexion émotionnelle faite dans un environnement contrôlé, sans se voir, pourra durer dans le vrai monde.

Puisque la première saison se déroule à Atlanta en Géorgie, le créateur de la série avait avoué vouloir explorer d'autres villes si l'émission était renouvelée. Il aura la chance de transporter son concept dans d'autres villes puisque Love Is Blind a été confirmé pour un minimum de deux autres saisons!

Tout récemment, Netflix a dévoilé que la seconde saison serait disponible exactement deux ans après la sortie de la première saison, soit le 2 février 2022. Enfin!

Pour célébrer la bonne nouvelle, Netflix a sorti un mini épisode dans lequel Chloe Veitch de Too Hot To Handle et The Circle 2 participe à un faux épisode de Love Is Blind.

Voyez-la participer a trois blind dates avec Shubham de The Circle 1, Peter Too Hot To Handle 2 et Kevin Kreider de Bling Empire.

On a hâte de voir la suite, qui seront les prochain Lauren et Cameron?

