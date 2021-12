Voici où acheter du vin «qui a de l'allure» ailleurs qu'à la SAQ

Partager







Le conflit de travail à la SAQ et les étalages dégarnis rend difficile plus difficile l'achat d'une bonne bouteille de vin ces temps-ci.

Par chance, car il y a d’autres endroits qui vendent des bouteilles pas piquées des vers. En ces temps de négociations pour la SAQ, vous êtes invités à vous tourner vers des restaurateurs et des magasins indépendants qui s'amusent à mettre de l'avant des cépages uniques et variés.

Voici donc quelques points de vente, en dehors de la SAQ, où trouver du vin qui a de l’allure:

Le restaurant de Martin Juneau qui sert de délicieux plats et offre une grande sélection de vins nature donne la possibilité de venir chercher quelques bouteilles de bon vin. Des bouteilles de blanc minéral et des rouges charnus sont disponibles. Tout est nature!

6389, boulevard Saint-Laurent, Montréal

En plus de vendre des sandwichs décadents et des pièces de viande savoureuses, la boucherie Lawrence a un comptoir de produits locaux qui comprend de bonnes bouteilles de vins québécois.

5237, boulevard Saint-Laurent, Montréal

L’espace épicerie du restaurant accueille les gens qui veulent acheter de bonnes provisions pour la maison. Sur les étagères et dans les frigos du Butterblume, on retrouve des mets préparés avec amour, du pain, de la viande, du poisson, mais surtout de belles bouteilles de vins d’ici.

5836, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Le Comptoir Sainte-Cécile offre des cuvées originales et délicieuses. Vous pouvez avoir une idée des nombreux vins et des cidres québécois disponibles au Comptoir Sainte-Cécile juste ici. Les commandes se font en ligne ici.

232, rue de Castelneau, Montréal

Cette épicerie de quartier de Hochelaga-Maisonneuve propose une grande sélection de vins. Vous trouverez aussi un éventail de produits en vrac, locaux, bios et équitables. Amenez vos sacs pour faire des emplettes!

3899, rue Hochelaga, Montréal

Lors de la pandémie, ce charmant café de quartier s'est réinventé et a introduit une grande section épicerie où des produits s'ajoutent tous les mois. La dernière addition de l'endroit fut le vin! Vous trouverez une petite sélection de vins sélectionnés avec amour.

5590, rue Laurendeau, Montréal

Ce restaurant de Villeray propose une belle sélection de bouteilles de vins nature. Un «pop-up» épicerie-vino-huîtres aura d'ailleurs lieu le jeudi 23 décembre prochain, dès 14h.

801, rue Jarry Est, Montréal

La boucherie Pascal le Boucher ne vend pas seulement de beaux morceaux de viande. Une étagère remplie de bon jus d'ici est à votre disposition en attendant que votre commande soit préparée. En plus, l'établissement ajoute des bouteilles bien spéciales pour vous remonter le moral en ces temps festifs.

8113, rue Saint-Denis, Montréal

En commandant de la bonne bouffe végane du Archway, vous pouvez aussi commander des bouteilles de vins nature et bio.

3683, rue Wellington, Montréal

• À lire aussi: Nita Tout Garni : le nouveau spot à sandwichs du Mile-End

Cette toute nouvelle sandwicherie du Mile-End met de l'avant une large sélection de vins d'importation privée. Le caviste de l'endroit se donne comme mission de vous faire découvrir les meilleurs cépages, à bon prix.

5687B, avenue du Parc, Montréal

Le restaurant d’Hochelaga offre toujours son menu bouffe, vin et épicerie en ligne. Vous pouvez passer votre commande par téléphone et pour un léger supplément le tout peut vous être livré directement chez vous. Le café voisin au restaurant, le Hélico, propose aussi une petite sélection de bouteilles.

4255, rue Ontario Est, Montréal

Avec des arrivages qui débarquent toutes les semaines, le restaurant Le Diplomate est idéal pour ceux qui cherchent un bon vin pour une soirée spéciale.

129 Beaubien Ouest, Montréal

Énorme dépanneur «deluxe», le Peluso est le repère de toutes personnes qui aiment bien boire. Vous trouverez des vins incroyables, mais aussi des bières et des cidres délicieux.

2500 Rue Rachel E, Montréal

251 Rue Beaubien Est, Montréal

D'abord un café, cette adorable adresse du Plateau offre une sélection variée de vins. La passion pour le vin se ressent dans l'endroit et les tablettes sont tout le temps bien garnies.

1309, rue Laurier Est, Montréal

Cette épicerie fine de la rue Bélanger dans Rosemont tient sur ses étagères des bouteilles de vins d'ici. Donc, en plus d’encourager une petite épicerie montréalaise, vous encouragez également des vignobles de notre province. Profitez-en pour vous prendre quelques plats pour la maison!

1895, rue Bélanger, Montréal



La boutique spécialisée située dans la saucisserie William J. Walter dans Ahustic propose une grande sélection de vins, bières, cidres et saucisses à bon prix. Les commandes passées avant midi sont traitées le jour même et la livraison dessert le nord de Montréal et une partie de Laval. Les commandes peuvent se faire en ligne, mais vous pouvez aussi vous rendre en boutique.

1314, rue Fleury Est

Le Pista Saint-Laurent possède un grand étalage de vins délicieux qui ne demandent qu'à être adoptés. Des vins oranges vivifiants, des rouges fruités et des blancs secs se trouvent dans ce charmant café du centre-ville.

1587, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Vous trouverez dans cette épicerie spécialisée d'Hochelaga-Maisonneuve une sélection variée de bières, mais aussi des vins qui valent le détour. La boutique le Vinologue qui se trouve à la même adresse met de l'avant des vignerons et des producteurs de cidres locaux.

301, rue Ontario Est, Montréal

Ce n'est pas le choix en vin qui manque dans les Paquebot. Toutes les localisations mettent de l'avant des vins nature qui sauront vous épater.

Plusieurs adresses à Montréal et une en Gaspésie

En quelques clics, vous avez accès à une large sélection de vins de toute sorte grâce à la Boîte à Vins. Tous les vins du répertoire sont le fruit du travail des vignerons et vigneronnes du Québec. Vous pouvez aussi vous rendre en magasin à Montréal ou à Longueuil.

3641, rue Dandurand, Montréal

369-F Rue Saint-Jean, Longueuil

Chez Ton-quartier, le vin, c'est du sérieux. Vous trouverez de belles bouteilles de cépages uniques. Rouge, orange ou blanc, il y en a pour tous les goûts dans ce café de quartier et marché local.

Rosemont : 907, boulevard Rosemont⁠⁠⁠⁠, Montréal

Pointe-Saint-Charles : 1883, rue Centre⁠⁠, Montréal

Outre la bière de microbrasserie, les magasins Veux-tu une bière? regorgent de bouteilles de vins québécois. C'est l'endroit parfait pour faire des trouvailles. Vous ne vous ennuierez pas de la SAQ.

Plusieurs adresses à Montréal

À Trois-Rivières, le Duplex Café offre une importante sélection de vins d'importation privée tous plus uniques les uns que les autres. Vous trouverez tous les vins «trendy» comme le Meinklang et des rouges légers.

1140, rue Saint Prosper, Trois-Rivières

À l'avant de ce restaurant italien et bar à vin de Saint-Henri, vous trouverez des étagères remplies de magnifiques bouteilles de vin. C'est l'endroit parfait pour rapporter à la maison un cépage italien, une burrata fraîche et des pâtes fraîches dans la «dispensa».

4450, rue Notre Dame Ouest, Montréal

Cette adorable adresse de la Petite-Italie cache une petite section épicerie où il est possible de faire le plein de bonnes bouteilles soigneusement choisies par les cavistes de l'endroit.

150, rue Saint-Zotique Est, Montréal

Une toute nouvelle adresse du Village Le Mardi Snack Bar propose une panoplie de vins nature et bio à découvrir à la maison. C'est vraiment la destination de l'heure pour trouver une bonne bouteille.

1276, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Parmi les chocolats, sauces piquantes, chandelles, accessoires et bien plus de l'endroit, vous trouverez quelques bouteilles de vins locaux qui surprennent.

179, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

