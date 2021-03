6 boutiques en ligne où commander ses chocolats de Pâques cette année

Partager







Pâques sera encore une fois différent cette année. Toutefois, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas célébrer en grand cette fête qui se passe habituellement en famille.

• À lire aussi: 5 restos de Montréal où commander un menu des sucres pour se régaler

Justement, pour faire plaisir à vos proches, mais aussi pour vous gâter, vous pouvez commander vos chocolats de Pâques en ligne et les faire livrer!

Voici donc 6 boutiques en ligne où commander ses chocolats de Pâques:

Vous méritez certainement la crème de la crème cette année, alors allez-y avec une commande de chocolat de l’entreprise montréalaise Lecavalier Petrone. Cette dernière a lancé sa collection de chocolats de Pâques et c’est magnifique comme toujours! Elle est déjà très populaire alors faites vite avant qu'il n'en reste plus... Attention, la livraison est offerte pour Montréal et des villes avoisinantes. Vous pouvez consulter les codes postaux desservis sur le site.

Chocolat Favoris est de retour encore une fois cette année avec une jolie collection de chocolats pour Pâques. Cette dernière est entièrement disponible en ligne et pouvez vous faire livrer directement à domicile.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer sur l'avenue Duluth, il est possible de commander ses cocos de Pâques directement en ligne sur le site Les chocolats de Chloé. La collection de Pâques se trouve dans la section «produits saisonniers». Ne tardez pas trop pour passer votre commande, car les chocolats de Pâques sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. La livraison se fait par messager sur le territoire montréalais.

Chaque année, l’équipe de Juliette & Chocolat se dépasse pour créer des mignons cocos de Pâques. Cette année ne fait pas exception et vous pouvez trouver l’ensemble de la collection sur la boutique en ligne de l’entreprise. La livraison est gratuite pour les commandes de 59$ et plus.

Amango Caco est un chocolatier de Rosemont-La Petite-Patrie qui propose des chocolats sans lait et équitables. Les véganes seront certainement tentés par les lapins à base de lait de coco qui se déclinent en praliné et en chocolat noir et blanc. L’entreprise est située sur la rue Masson mais livre partout à travers le Québec.

Kandju n’est pas une chocolaterie, mais l’entreprise québécoise offre une belle option pour se gâter à Pâques. En plus d'un sceau de délicieux bonbons, vous pouvez également acheter une bouteille en verre remplie de Eggies d’Hershey’s.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s